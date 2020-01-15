وزير الخارجية يستعرض التطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الجزائري

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن وسُبل تعزيزها

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، بمكتبه في الوزارة اليوم وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني.