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الكويت.. هذه حقيقة ما يتم تداوله عن 3 صواريخ تجاوزت الحدود

بعد مزاعم عن استهدافها محيط قاعدة أمريكية

كشفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، حقيقة ما يتم تداوله بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، نفَت رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله في شأن الـ3 صواريخ.

وأكدت أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.

وفي سياق ذي صلة، نقلت "الرأي" عن مصدر أمني، أن أصوات انفجارات سُمعت في منطقة "العبدلي" بالكويت؛ لكنها كانت في الجانب العراقي.

وأكد المصدر الأمني، أن الوضع مستقر وآمن في العبدلي، وكذلك على المنفذ الحدودي مع العراق.

وأوضح المصدر أن "إطلاق الصواريخ لم يستهدف الأراضي الكويتية، وسُمِع دوي انفجارات بعيدًا عن المنفذ الكويتي العراقي نحو منفذ جريشان بنحو 20 كيلو مترًا"؛ مبينًا أن "أصوات الانفجارات سُمعت في "العبدلي"؛ لكنها كانت في الجانب العراقي".

وأشار المصدر إلى "اتصالات مستمر ة مع الجانب العراقي حول تطور الأوضاع"؛ مؤكدًا أن "الحدود آمنة ولا يوجد ما يستدعي القلق أو الخوف، وأن الأمور تسير بشكل آمن وتحت السيطرة والمراقبة الحثيثة".

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الكويت.. هذه حقيقة ما يتم تداوله عن 3 صواريخ تجاوزت الحدود
سبق

كشفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، حقيقة ما يتم تداوله بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، نفَت رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله في شأن الـ3 صواريخ.

وأكدت أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.

وفي سياق ذي صلة، نقلت "الرأي" عن مصدر أمني، أن أصوات انفجارات سُمعت في منطقة "العبدلي" بالكويت؛ لكنها كانت في الجانب العراقي.

وأكد المصدر الأمني، أن الوضع مستقر وآمن في العبدلي، وكذلك على المنفذ الحدودي مع العراق.

وأوضح المصدر أن "إطلاق الصواريخ لم يستهدف الأراضي الكويتية، وسُمِع دوي انفجارات بعيدًا عن المنفذ الكويتي العراقي نحو منفذ جريشان بنحو 20 كيلو مترًا"؛ مبينًا أن "أصوات الانفجارات سُمعت في "العبدلي"؛ لكنها كانت في الجانب العراقي".

وأشار المصدر إلى "اتصالات مستمر ة مع الجانب العراقي حول تطور الأوضاع"؛ مؤكدًا أن "الحدود آمنة ولا يوجد ما يستدعي القلق أو الخوف، وأن الأمور تسير بشكل آمن وتحت السيطرة والمراقبة الحثيثة".

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
02:19 PM

الكويت.. هذه حقيقة ما يتم تداوله عن 3 صواريخ تجاوزت الحدود

بعد مزاعم عن استهدافها محيط قاعدة أمريكية

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
8,799

كشفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، حقيقة ما يتم تداوله بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، نفَت رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله في شأن الـ3 صواريخ.

وأكدت أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.

وفي سياق ذي صلة، نقلت "الرأي" عن مصدر أمني، أن أصوات انفجارات سُمعت في منطقة "العبدلي" بالكويت؛ لكنها كانت في الجانب العراقي.

وأكد المصدر الأمني، أن الوضع مستقر وآمن في العبدلي، وكذلك على المنفذ الحدودي مع العراق.

وأوضح المصدر أن "إطلاق الصواريخ لم يستهدف الأراضي الكويتية، وسُمِع دوي انفجارات بعيدًا عن المنفذ الكويتي العراقي نحو منفذ جريشان بنحو 20 كيلو مترًا"؛ مبينًا أن "أصوات الانفجارات سُمعت في "العبدلي"؛ لكنها كانت في الجانب العراقي".

وأشار المصدر إلى "اتصالات مستمر ة مع الجانب العراقي حول تطور الأوضاع"؛ مؤكدًا أن "الحدود آمنة ولا يوجد ما يستدعي القلق أو الخوف، وأن الأمور تسير بشكل آمن وتحت السيطرة والمراقبة الحثيثة".

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