"الغصاب" يحصل على شهادة أنظمة الطاقة المستدامة من مركز الأمير محمد بن سلمان

الدراسة تضمنت موضوعات في مجال الطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين المتجدد

حصل الدكتور محمد الغصاب على شهادة استكمال متطلبات "أنظمة الطاقة المستدامة"، من مركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتكنولوجيا المستقبل لرؤية السعودية اليابانية 2030 في جامعة طوكيو.

وتضمنت الدراسة عددًا من الموضوعات في أنظمة الطاقة المستدامة العالمية وإمكانات الطاقة الشمسية والطاقة النووية والهيدروجين المتجدد وسيناريوهات الطاقة المستقبلية.

وقدم الغصاب شكره لأساتذة جامعة طوكيو ومركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتكنولوجيا المستقبل ومؤسسة مسك على تقديم البرامج النوعية لأبناء الوطن.

يُذكر أن الدكتور الغصاب حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية "كهرباء طاقة متجددة وتحكم"، ولديه شهادة ماجستير في الكهرباء، وأخرى في إدارة المشاريع الهندسية، كما يحمل دبلومًا عاليًا بعد البكالوريوس في تقنية النانو إضافة للشهادات المهنية والتي من أهمها: شهادة في PMP إدارة المشاريع الاحترافية، وشهادة في CEM شهادة محترف معتمد للطاقة، وشهادة في ISO9001 شهادة الأيزو للجودة، إضافة إلى شهادة محترف أنظمة الطاقة المستدامة من مركز سمو سيدي ولي العهد بجامعة طوكيو.





ولديه خبرات في القطاع الخاص "شركة الكهرباء"، إضافة إلى العمل الأكاديمي والبحثي في الجامعة لأكثر من عشر سنوات والتي أثمرت العديد من الأبحاث الرصينة في المجلات العالمية المرموقة.