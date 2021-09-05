النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغصاب" يحصل على شهادة أنظمة الطاقة المستدامة من مركز الأمير محمد بن سلمان

الدراسة تضمنت موضوعات في مجال الطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين المتجدد

حصل الدكتور محمد الغصاب على شهادة استكمال متطلبات "أنظمة الطاقة المستدامة"، من مركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتكنولوجيا المستقبل لرؤية السعودية اليابانية 2030 في جامعة طوكيو.

وتضمنت الدراسة عددًا من الموضوعات في أنظمة الطاقة المستدامة العالمية وإمكانات الطاقة الشمسية والطاقة النووية والهيدروجين المتجدد وسيناريوهات الطاقة المستقبلية.

وقدم الغصاب شكره لأساتذة جامعة طوكيو ومركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتكنولوجيا المستقبل ومؤسسة مسك على تقديم البرامج النوعية لأبناء الوطن.

يُذكر أن الدكتور الغصاب حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية "كهرباء طاقة متجددة وتحكم"، ولديه شهادة ماجستير في الكهرباء، وأخرى في إدارة المشاريع الهندسية، كما يحمل دبلومًا عاليًا بعد البكالوريوس في تقنية النانو إضافة للشهادات المهنية والتي من أهمها: شهادة في PMP إدارة المشاريع الاحترافية، وشهادة في CEM شهادة محترف معتمد للطاقة، وشهادة في ISO9001 شهادة الأيزو للجودة، إضافة إلى شهادة محترف أنظمة الطاقة المستدامة من مركز سمو سيدي ولي العهد بجامعة طوكيو.


ولديه خبرات في القطاع الخاص "شركة الكهرباء"، إضافة إلى العمل الأكاديمي والبحثي في الجامعة لأكثر من عشر سنوات والتي أثمرت العديد من الأبحاث الرصينة في المجلات العالمية المرموقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الغصاب" يحصل على شهادة أنظمة الطاقة المستدامة من مركز الأمير محمد بن سلمان
سبق

حصل الدكتور محمد الغصاب على شهادة استكمال متطلبات "أنظمة الطاقة المستدامة"، من مركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتكنولوجيا المستقبل لرؤية السعودية اليابانية 2030 في جامعة طوكيو.

وتضمنت الدراسة عددًا من الموضوعات في أنظمة الطاقة المستدامة العالمية وإمكانات الطاقة الشمسية والطاقة النووية والهيدروجين المتجدد وسيناريوهات الطاقة المستقبلية.

وقدم الغصاب شكره لأساتذة جامعة طوكيو ومركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتكنولوجيا المستقبل ومؤسسة مسك على تقديم البرامج النوعية لأبناء الوطن.

يُذكر أن الدكتور الغصاب حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية "كهرباء طاقة متجددة وتحكم"، ولديه شهادة ماجستير في الكهرباء، وأخرى في إدارة المشاريع الهندسية، كما يحمل دبلومًا عاليًا بعد البكالوريوس في تقنية النانو إضافة للشهادات المهنية والتي من أهمها: شهادة في PMP إدارة المشاريع الاحترافية، وشهادة في CEM شهادة محترف معتمد للطاقة، وشهادة في ISO9001 شهادة الأيزو للجودة، إضافة إلى شهادة محترف أنظمة الطاقة المستدامة من مركز سمو سيدي ولي العهد بجامعة طوكيو.


ولديه خبرات في القطاع الخاص "شركة الكهرباء"، إضافة إلى العمل الأكاديمي والبحثي في الجامعة لأكثر من عشر سنوات والتي أثمرت العديد من الأبحاث الرصينة في المجلات العالمية المرموقة.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
11:57 PM

"الغصاب" يحصل على شهادة أنظمة الطاقة المستدامة من مركز الأمير محمد بن سلمان

الدراسة تضمنت موضوعات في مجال الطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين المتجدد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
169

حصل الدكتور محمد الغصاب على شهادة استكمال متطلبات "أنظمة الطاقة المستدامة"، من مركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتكنولوجيا المستقبل لرؤية السعودية اليابانية 2030 في جامعة طوكيو.

وتضمنت الدراسة عددًا من الموضوعات في أنظمة الطاقة المستدامة العالمية وإمكانات الطاقة الشمسية والطاقة النووية والهيدروجين المتجدد وسيناريوهات الطاقة المستقبلية.

وقدم الغصاب شكره لأساتذة جامعة طوكيو ومركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتكنولوجيا المستقبل ومؤسسة مسك على تقديم البرامج النوعية لأبناء الوطن.

يُذكر أن الدكتور الغصاب حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية "كهرباء طاقة متجددة وتحكم"، ولديه شهادة ماجستير في الكهرباء، وأخرى في إدارة المشاريع الهندسية، كما يحمل دبلومًا عاليًا بعد البكالوريوس في تقنية النانو إضافة للشهادات المهنية والتي من أهمها: شهادة في PMP إدارة المشاريع الاحترافية، وشهادة في CEM شهادة محترف معتمد للطاقة، وشهادة في ISO9001 شهادة الأيزو للجودة، إضافة إلى شهادة محترف أنظمة الطاقة المستدامة من مركز سمو سيدي ولي العهد بجامعة طوكيو.


ولديه خبرات في القطاع الخاص "شركة الكهرباء"، إضافة إلى العمل الأكاديمي والبحثي في الجامعة لأكثر من عشر سنوات والتي أثمرت العديد من الأبحاث الرصينة في المجلات العالمية المرموقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,379
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,789
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,785

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة