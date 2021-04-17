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إعادة فتح "جبل الكر" بالهدا بعد إغلاقه احترازيًّا حرصًا على سلامة المسافرين

إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء اليوم

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء اليوم.

وكانت الجهات المعنية قبل ساعات قد أعلنت إغلاق طريق جبل الكر احترازيًّا، وهو إجراء روتيني لتفقُّد كامل الطريق، والتأكد من عدم تساقُط الصخور حرصًا على سلامة المسافرين.

الطائف جبل الكر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة فتح "جبل الكر" بالهدا بعد إغلاقه احترازيًّا حرصًا على سلامة المسافرين
سبق

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء اليوم.

وكانت الجهات المعنية قبل ساعات قد أعلنت إغلاق طريق جبل الكر احترازيًّا، وهو إجراء روتيني لتفقُّد كامل الطريق، والتأكد من عدم تساقُط الصخور حرصًا على سلامة المسافرين.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
11:30 PM

إعادة فتح "جبل الكر" بالهدا بعد إغلاقه احترازيًّا حرصًا على سلامة المسافرين

إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء اليوم

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متعب البقمي - الطائف
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1,108

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء اليوم.

وكانت الجهات المعنية قبل ساعات قد أعلنت إغلاق طريق جبل الكر احترازيًّا، وهو إجراء روتيني لتفقُّد كامل الطريق، والتأكد من عدم تساقُط الصخور حرصًا على سلامة المسافرين.

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