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أنباء سارّة لمستخدمي هواتف آيفون القديمة

بفضل تحديث يُزعَم طرحه هذا العام من قِبَل آبل

بفضل تحديث يُزعم طرحه هذا العام من قِبَل آبل، يمكن أن تحصل هواتف آيفون القديمة على فرصة جديدة للاستمرار في العمل.

ومن المتوقع أن يعمل تحديث iOS 14 المحتمل، على الهواتف التي يعود تاريخها إلى عام 2016.

وتُصدر آبل، سنويًّا، تحديثًا جديدًا لهواتف آيفون، مع إضافة ميزات جديدة وتصحيح الأخطاء والثغرات الأمنية.

وعادةً -بحسب "روسيا اليوم"- تحصل النماذج الصادرة قبل عامين أو ثلاثة على التحديث، ولكن آبل تخطط للحفاظ على دعم الهواتف القديمة، مثل آيفون 6S وآيفون SE؛ وفقًا لتسريب موقع iPhoneSoft، الذي يزعم أن جميع أجهزة آيفون iOS 13، ستحصل على تحديث iOS 14.

وتدوم كل نسخة من نظام iOS نحو عام؛ لذلك من المحتمل أن تستمرَّ هذه الهواتف في الحصول على التحديث حتى عام 2021.

وعادة، تفقد معظم هواتف أندرويد الدعمَ بعد عام أو عامين؛ الأمر الذي يخلق مشاكل حقيقية لدى المستخدمين.

وتتمثل الأخبار السيئة في أن آبل لم تؤكد أن نظام التشغيل iOS 14 موجود بالفعل، ومن المحتمل ألا نسمع شيئًا عن نظام التشغيل هذا؛ حتى إطلاق حدث WWDC السنوي في يونيو المقبل.

وحتى ذلك الحين، يجب أخذ كل الشائعات والتسريبات بحذر شديد.

آبل آيفون

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أنباء سارّة لمستخدمي هواتف آيفون القديمة
سبق

بفضل تحديث يُزعم طرحه هذا العام من قِبَل آبل، يمكن أن تحصل هواتف آيفون القديمة على فرصة جديدة للاستمرار في العمل.

ومن المتوقع أن يعمل تحديث iOS 14 المحتمل، على الهواتف التي يعود تاريخها إلى عام 2016.

وتُصدر آبل، سنويًّا، تحديثًا جديدًا لهواتف آيفون، مع إضافة ميزات جديدة وتصحيح الأخطاء والثغرات الأمنية.

وعادةً -بحسب "روسيا اليوم"- تحصل النماذج الصادرة قبل عامين أو ثلاثة على التحديث، ولكن آبل تخطط للحفاظ على دعم الهواتف القديمة، مثل آيفون 6S وآيفون SE؛ وفقًا لتسريب موقع iPhoneSoft، الذي يزعم أن جميع أجهزة آيفون iOS 13، ستحصل على تحديث iOS 14.

وتدوم كل نسخة من نظام iOS نحو عام؛ لذلك من المحتمل أن تستمرَّ هذه الهواتف في الحصول على التحديث حتى عام 2021.

وعادة، تفقد معظم هواتف أندرويد الدعمَ بعد عام أو عامين؛ الأمر الذي يخلق مشاكل حقيقية لدى المستخدمين.

وتتمثل الأخبار السيئة في أن آبل لم تؤكد أن نظام التشغيل iOS 14 موجود بالفعل، ومن المحتمل ألا نسمع شيئًا عن نظام التشغيل هذا؛ حتى إطلاق حدث WWDC السنوي في يونيو المقبل.

وحتى ذلك الحين، يجب أخذ كل الشائعات والتسريبات بحذر شديد.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
08:43 AM
اخر تعديل
29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
02:54 PM

أنباء سارّة لمستخدمي هواتف آيفون القديمة

بفضل تحديث يُزعَم طرحه هذا العام من قِبَل آبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
14,901

بفضل تحديث يُزعم طرحه هذا العام من قِبَل آبل، يمكن أن تحصل هواتف آيفون القديمة على فرصة جديدة للاستمرار في العمل.

ومن المتوقع أن يعمل تحديث iOS 14 المحتمل، على الهواتف التي يعود تاريخها إلى عام 2016.

وتُصدر آبل، سنويًّا، تحديثًا جديدًا لهواتف آيفون، مع إضافة ميزات جديدة وتصحيح الأخطاء والثغرات الأمنية.

وعادةً -بحسب "روسيا اليوم"- تحصل النماذج الصادرة قبل عامين أو ثلاثة على التحديث، ولكن آبل تخطط للحفاظ على دعم الهواتف القديمة، مثل آيفون 6S وآيفون SE؛ وفقًا لتسريب موقع iPhoneSoft، الذي يزعم أن جميع أجهزة آيفون iOS 13، ستحصل على تحديث iOS 14.

وتدوم كل نسخة من نظام iOS نحو عام؛ لذلك من المحتمل أن تستمرَّ هذه الهواتف في الحصول على التحديث حتى عام 2021.

وعادة، تفقد معظم هواتف أندرويد الدعمَ بعد عام أو عامين؛ الأمر الذي يخلق مشاكل حقيقية لدى المستخدمين.

وتتمثل الأخبار السيئة في أن آبل لم تؤكد أن نظام التشغيل iOS 14 موجود بالفعل، ومن المحتمل ألا نسمع شيئًا عن نظام التشغيل هذا؛ حتى إطلاق حدث WWDC السنوي في يونيو المقبل.

وحتى ذلك الحين، يجب أخذ كل الشائعات والتسريبات بحذر شديد.

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