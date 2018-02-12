جامعة "المؤسس" و"موهبة" تستعرضان برامج وأنشطة أكاديمية الموهوبين

تنظمان لقاءً تعريفياً قريباً بجدة ومكة.. تمنح شهادة الدبلوم

نظمت جامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اللقاء التعريفي ببرامج وأنشطة أكاديمية الموهوبين، والتي سيتم تدشينها قريباً، وتستهدف طلاب الأول والثاني الثانوي في مدينتي جدة ومكة، وتمنح الأكاديمية شهادة الدبلوم للملتحقين بها، وذلك بمكتبة الملك فهد العامة.

وحضر اللقاء، ممثل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود الفاضل مدير عام البرامج الإثرائية بالمؤسسة، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتشرف الأكاديمية على الموهوبين الذين يتم ترشيحهم من "موهبة" بناءً على اجتيازهم لمقياس "موهبة"، وحصولهم على الدرجة المحددة في مقياس STEP للغة الإنجليزية، وسيتم في المرحلة الأولى قبول عدد لا يقل عن ٥٠ طالباً وطالبةً من الأول والثاني الثانوي في مدينتي جدة ومكة، وإلحاقهم بدبلوم لمنهجية البحث العلمي لفصل دراسي كامل خلال يومين من أيام الأسبوع يتم تحديدهما بموافقة الطلبة عليها، ويهدف هذا الدبلوم إلى صقل مهارات البحث العلمي والأدوات المعرفية الخاصة به، والوصول إلى الاحترافية في أداء الأبحاث بمعايير عالمية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الأكاديمية تهدف إلى إتاحـة فـرص تربويـة متنوعـة للطلبـة الموهوبيـن؛ لاكتشاف مواهبهـم وقدراتهـم وتنميتهـا مـن خـلال المشـاركات فـي المجالات الأكاديمية المتنوعـة والمناشـط والبرامـج الإثرائية الموجهـة، وإتاحـة الفرصـة للطلبـة الموهوبيـن للتعمـق فـي المجالات العلميـة الأكثر مناسـبة لقدراتهـم واسـتعدادهم العقلـي مـن خلال البرامـج الإثرائية، وتوفيــر فــرص تربويــة متعــددة للعنايــة بكامــل شــخصية الطالــب الموهــوب مــن خلال البرامــج الارشادية والإثرائية.

وأضاف الدكتور "القحطاني" أنه سيتم الإشراف على تشـغيل الأكاديمية بعد إنشـائها وتجهيزها من خلال لجنة مشـتركة أعضاؤهــا مــن الجامعــة ومؤسســة "موهبــة"، ويتــم توزيــع الأدوار والمهــام حسـب ما تقــرره اللجنــة، لافتاً إلى أنه مــن المقتــرح أن تتولــى "موهبــة" اختيــار طلبــة الأكاديمية مـن خلال المقاييـس التـي تعتمدهـا ويتـم تحديـد المسـارات والبرامـج بالتنسـيق مـع الجامعـة، ثـم تتولـى الجامعـة الإشراف المباشـر علـى تنفيـذ البرامـج وإدارتهـا.