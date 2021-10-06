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أمير الباحة يؤكد أهمية التدريب التقني لتأهيل أبناء وبنات المنطقة وتزويدهم بالمهارات

استقبل "القرني" واطلع على تقارير إنجاز الإدارة بعد العودة في المنشآت التدريبية

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم، مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة، مرعي بن سعد القرني، والوفد المرافق معه، واطلع على تقارير الإنجاز للإدارة وسير التدريب بعد العودة الحضورية في كافة المنشآت التدريبية، وإحصائيات القبول والتسجيل في الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعي.

ونوه بدعم القيادة ومتابعة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للقطاع في المجالات التقنية والمهنية، مشيداً بجهود وإجراءات إدارة المنطقة ونشاطها الملحوظ خلال تنفيذها خطط العمل وخدمة المتدربين والمتدربات في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة.

كما أكد أمير الباحة أهمية التدريب التقني في تأهيل أبناء وبنات المنطقة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة والعمل على إعداد الكوادر الوطنية للمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

من جهته، عبر القرني عن عظيم شكره لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته الدائمة لسير العملية التدريبية واستمرار دعمه الدائم لأبنائه المتدربين والمتدربات، مع اعتزازه وجميع منسوبي الإدارة والمنشآت التدريبية بكلمات التحفيز والثناء من أمير المنطقة حفظه الله.

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أمير الباحة يؤكد أهمية التدريب التقني لتأهيل أبناء وبنات المنطقة وتزويدهم بالمهارات
سبق

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم، مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة، مرعي بن سعد القرني، والوفد المرافق معه، واطلع على تقارير الإنجاز للإدارة وسير التدريب بعد العودة الحضورية في كافة المنشآت التدريبية، وإحصائيات القبول والتسجيل في الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعي.

ونوه بدعم القيادة ومتابعة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للقطاع في المجالات التقنية والمهنية، مشيداً بجهود وإجراءات إدارة المنطقة ونشاطها الملحوظ خلال تنفيذها خطط العمل وخدمة المتدربين والمتدربات في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة.

كما أكد أمير الباحة أهمية التدريب التقني في تأهيل أبناء وبنات المنطقة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة والعمل على إعداد الكوادر الوطنية للمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

من جهته، عبر القرني عن عظيم شكره لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته الدائمة لسير العملية التدريبية واستمرار دعمه الدائم لأبنائه المتدربين والمتدربات، مع اعتزازه وجميع منسوبي الإدارة والمنشآت التدريبية بكلمات التحفيز والثناء من أمير المنطقة حفظه الله.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
11:53 PM

أمير الباحة يؤكد أهمية التدريب التقني لتأهيل أبناء وبنات المنطقة وتزويدهم بالمهارات

استقبل "القرني" واطلع على تقارير إنجاز الإدارة بعد العودة في المنشآت التدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم، مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة، مرعي بن سعد القرني، والوفد المرافق معه، واطلع على تقارير الإنجاز للإدارة وسير التدريب بعد العودة الحضورية في كافة المنشآت التدريبية، وإحصائيات القبول والتسجيل في الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعي.

ونوه بدعم القيادة ومتابعة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للقطاع في المجالات التقنية والمهنية، مشيداً بجهود وإجراءات إدارة المنطقة ونشاطها الملحوظ خلال تنفيذها خطط العمل وخدمة المتدربين والمتدربات في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة.

كما أكد أمير الباحة أهمية التدريب التقني في تأهيل أبناء وبنات المنطقة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة والعمل على إعداد الكوادر الوطنية للمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

من جهته، عبر القرني عن عظيم شكره لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته الدائمة لسير العملية التدريبية واستمرار دعمه الدائم لأبنائه المتدربين والمتدربات، مع اعتزازه وجميع منسوبي الإدارة والمنشآت التدريبية بكلمات التحفيز والثناء من أمير المنطقة حفظه الله.

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