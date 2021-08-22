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"التجارة" تستدعي 25.358 مركبة فورد Explorer.. خلل نهايته حادث

قالت : موديلات2011-2017.. والإصلاح مجاناً عبر التواصل مع الشركة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 25.358 مركبة فورد Explorer موديلات2011-2017.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء بسبب خلل في نظام التعليق الخلفي قد يؤدي إلى صعوبة توجيه المركبة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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"التجارة" تستدعي 25.358 مركبة فورد Explorer.. خلل نهايته حادث
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 25.358 مركبة فورد Explorer موديلات2011-2017.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء بسبب خلل في نظام التعليق الخلفي قد يؤدي إلى صعوبة توجيه المركبة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
12:55 PM

"التجارة" تستدعي 25.358 مركبة فورد Explorer.. خلل نهايته حادث

قالت : موديلات2011-2017.. والإصلاح مجاناً عبر التواصل مع الشركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,174

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 25.358 مركبة فورد Explorer موديلات2011-2017.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء بسبب خلل في نظام التعليق الخلفي قد يؤدي إلى صعوبة توجيه المركبة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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