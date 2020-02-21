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6 خانات للرقم 2.. محظوظون هم من يصادف ميلادهم هذا الحدث التاريخي

يحفظه السعوديون وسيتلذذون بتكراره ويحرصون على إقامة مناسباتهم فيه

محظوظون هم مواليد غد الثلاثاء 22 فبراير الذي يوافق ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى من عام 1727م، على يد البطل الإمام محمد بن سعود؛ لأن هذا الرقم سيبقى خالدًا في ذاكرتهم، ومن السهولة تذكره؛ لارتباطه بحدث ستحتفل به المملكة كل عام.

وينسحب هذا الحظ قليلًا على كل مواليد 22 فبراير من الأعوام الماضية؛ غير أن تاريخ إقراره رسميًّا في عام 2022، تظل أولويته لمواليد هذا العام، وسيردد أهاليهم مقولة "في مثل هذا اليوم" ولد فلان.

ومن محاسن الصدف لمواليد غد الثلاثاء أن تاريخ ولادتهم يضم 6 خانات للرقم 2؛ حيث يوافق 22 / 2 / 2022 وهي الأرقام المميزة التي كثيرًا ما يستعرضها السعوديون ويسهل حفظها ويتلذذون بتكرارها، ويحرصون على إقامة مناسباتهم خلالها.

يوم التأسيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 خانات للرقم 2.. محظوظون هم من يصادف ميلادهم هذا الحدث التاريخي
سبق

محظوظون هم مواليد غد الثلاثاء 22 فبراير الذي يوافق ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى من عام 1727م، على يد البطل الإمام محمد بن سعود؛ لأن هذا الرقم سيبقى خالدًا في ذاكرتهم، ومن السهولة تذكره؛ لارتباطه بحدث ستحتفل به المملكة كل عام.

وينسحب هذا الحظ قليلًا على كل مواليد 22 فبراير من الأعوام الماضية؛ غير أن تاريخ إقراره رسميًّا في عام 2022، تظل أولويته لمواليد هذا العام، وسيردد أهاليهم مقولة "في مثل هذا اليوم" ولد فلان.

ومن محاسن الصدف لمواليد غد الثلاثاء أن تاريخ ولادتهم يضم 6 خانات للرقم 2؛ حيث يوافق 22 / 2 / 2022 وهي الأرقام المميزة التي كثيرًا ما يستعرضها السعوديون ويسهل حفظها ويتلذذون بتكرارها، ويحرصون على إقامة مناسباتهم خلالها.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
09:57 AM

6 خانات للرقم 2.. محظوظون هم من يصادف ميلادهم هذا الحدث التاريخي

يحفظه السعوديون وسيتلذذون بتكراره ويحرصون على إقامة مناسباتهم فيه

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عيسى الحربي - الرياض
1
1,060

محظوظون هم مواليد غد الثلاثاء 22 فبراير الذي يوافق ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى من عام 1727م، على يد البطل الإمام محمد بن سعود؛ لأن هذا الرقم سيبقى خالدًا في ذاكرتهم، ومن السهولة تذكره؛ لارتباطه بحدث ستحتفل به المملكة كل عام.

وينسحب هذا الحظ قليلًا على كل مواليد 22 فبراير من الأعوام الماضية؛ غير أن تاريخ إقراره رسميًّا في عام 2022، تظل أولويته لمواليد هذا العام، وسيردد أهاليهم مقولة "في مثل هذا اليوم" ولد فلان.

ومن محاسن الصدف لمواليد غد الثلاثاء أن تاريخ ولادتهم يضم 6 خانات للرقم 2؛ حيث يوافق 22 / 2 / 2022 وهي الأرقام المميزة التي كثيرًا ما يستعرضها السعوديون ويسهل حفظها ويتلذذون بتكرارها، ويحرصون على إقامة مناسباتهم خلالها.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,194
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,593
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,238
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,185

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