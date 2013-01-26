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صورة شواهد بأحد أرصفة أبها تثير التساؤلات

معلقون على "تويتر" تعجبوا من وضعها بهذه الطريقة

أثارت صورة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لشواهد وُضِعت على رصيف الجزيرة الوسطية بطريق الأمير سلطان، قرب مستشفى عسير المركزي، بمدينة أبها، حفيظة واستغراب متداوليها.

وانتقد العديد من متداولي الصورة وضع "شواهد" لأحد الأرصفة بطريق الأمير سلطان بهذه الطريقة، دون وجود أي نوع من الجماليات والتشكيلات المناسبة، أو إضافة الأشجار عليها.

صورة شواهد أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صورة شواهد بأحد أرصفة أبها تثير التساؤلات
سبق

أثارت صورة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لشواهد وُضِعت على رصيف الجزيرة الوسطية بطريق الأمير سلطان، قرب مستشفى عسير المركزي، بمدينة أبها، حفيظة واستغراب متداوليها.

وانتقد العديد من متداولي الصورة وضع "شواهد" لأحد الأرصفة بطريق الأمير سلطان بهذه الطريقة، دون وجود أي نوع من الجماليات والتشكيلات المناسبة، أو إضافة الأشجار عليها.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
03:33 PM

صورة شواهد بأحد أرصفة أبها تثير التساؤلات

معلقون على "تويتر" تعجبوا من وضعها بهذه الطريقة

A A A
سعود الدعجاني - عسير
5
3,421

أثارت صورة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لشواهد وُضِعت على رصيف الجزيرة الوسطية بطريق الأمير سلطان، قرب مستشفى عسير المركزي، بمدينة أبها، حفيظة واستغراب متداوليها.

وانتقد العديد من متداولي الصورة وضع "شواهد" لأحد الأرصفة بطريق الأمير سلطان بهذه الطريقة، دون وجود أي نوع من الجماليات والتشكيلات المناسبة، أو إضافة الأشجار عليها.

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