فيديو.. طرد الثعابين من منزل انتهى بكارثة ثمنها 1.8 مليون دولار

غزت الثعابين منزل رجل أمريكي يقطن في ولاية ماريلاند؛ فلجأ إلى طريقة تُخَلصه من هذه الزواحف السامة؛ لكن هذه الطريقة جعلته يخسر منزلًا يبلغ ثمنه 1.8 مليون دولار.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية: أقدَمَ رجل أمريكي يقطن في ولاية ماريلاند على حرق منزله، لوقف غزو الثعابين للعقار الذي تبلغ مساحته 10000 قدم مربع تقريبًا.

ونقلت الشبكة عن "بيت بيرينجر"، المتحدث الرئيسي باسم خدمة الإنقاذ في مقاطعة مونتغومري للشبكة: "إن مشكلة الثعابين أزعجت المالك والمستأجر السابق أيضًا".

وأضاف "بيرينجر": "هناك شركات تُقدم خدمات للتخلص من الآفات، كما تقدم توصيات أو مبيدات لمكافحتها".

وأشار إلى أن عدد الثعابين بالمنزل غير معروف؛ لكن نظرًا لسقوط المنزل تحت الأنقاض بعد الحريق، يُفترض أنهم لم يعودوا يعيشون هناك.

وأوضح "بيرينجر" أن الفحم يُستخدم كمصدر حرارة ولإثارة الدخان في المنازل وذلك لإزعاج الثعابين ودفعها للمغادرة، ولكن تم وضعه بالقرب من المواد القابلة للاحتراق؛ مما أدى في النهاية إلى اشتعال النار في المنزل.

وحسب "بيرينجر"؛ فان المالك كان في المنزل قبل ساعات قليلة، لكن لحسن الحظ لم يكن هناك أحد عند بدء الحريق.

وأشار "بيرينجر" إلى أنه وفقًا للسجلات العامة تم شراء المنزل مؤخرًا مقابل 1.8 مليون دولار، وأن الأضرار ستكلف أكثر من مليون دولار. واعتبرت إدارة الإطفاء الحادثَ بأنه غير متعمد لعدم وجود دليل أو نية لإشعال النار.