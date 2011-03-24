"الفيصل" يترأس اجتماع هيئة تطوير المنطقة مستعرضاً أعمالها وخططها المستقبلية

ترأس أمير منطقة مكة خالد الفيصل، اجتماع هيئة تطوير المنطقة لاستعراض أعمال الهيئة وخططها المستقبلية.
وجرت مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة، بما يسهم في تطويرها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.
ترأس أمير منطقة مكة خالد الفيصل، اجتماع هيئة تطوير المنطقة لاستعراض أعمال الهيئة وخططها المستقبلية.
وجرت مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة، بما يسهم في تطويرها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.أمير منطقة مكة خالد الفيصل
ترأس أمير منطقة مكة خالد الفيصل، اجتماع هيئة تطوير المنطقة لاستعراض أعمال الهيئة وخططها المستقبلية.
وجرت مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة، بما يسهم في تطويرها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.
ترأس أمير منطقة مكة خالد الفيصل، اجتماع هيئة تطوير المنطقة لاستعراض أعمال الهيئة وخططها المستقبلية.
وجرت مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة، بما يسهم في تطويرها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.