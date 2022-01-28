اتحاد "القدم" يؤجل البت في مستقبل مدرب المنتخب.. ويعتمد استقالة رئيس لجنة الانضباط

تعيين أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضويته

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستقالة التي تقدم بها أعضاء المجلس علي الشعيلان، ورهام العنيـزان، وروجر درابر، وتعيين أحمد الراشد، وحمزة إدريس عضوين في مجلس الإدارة.

وقدم مجلس الإدارة شكره للأعضاء المستقيلين على ما قدموه خلال الفترة الماضية، متمنياً التوفيق لهم في مسيرتهم العملية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عُقِد ظهر اليوم الاثنين في مقر الاتحاد بالرياض، برئاسة رئيس الاتحاد قصي الفواز.

وتم خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة الفنية برئاسة أحمد الراشد، ولجنة الانضباط برئاسة الدكتور أيمن الرفاعي، ولجنة المسابقات برئاسة عبدالإله مؤمنة، كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة برئاسة عمر باخشوين لدراسة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري.

واستعرض الاجتماع مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس أمم آسيا 2019، وقرر المجلس إرجاء البت في عقد المدير الفني للمنتخب الأول خوان بيتزي إلى حين استلام التقارير الفنية والإدارية.

..............

أكد أن لجان الاتحاد مستقلة ولا تدخل في عملها

محمد الشيخ: تعويض النصر بخمسة ملايين عن نقل مباراته.. شائعة

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم الثنائي أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء الاتحاد اليوم.

وقال محمد الشيخ المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم إن استقالة ثلاثة أعضاء من اتحاد القدم أمر طبيعي وجاء بسبب ظروفهم الخاصة والعملية، وأشار إلى أن عودة عبدالإله مؤمنة بسبب عمله المميز.

وعن تعويض النصر مالياً بمبلغ 5 ملايين ريال بسبب نقل مباراته من الرياض إلى المجمعة قال: "لم يتم تعويض نادي النصر ونقل المباراة تم وفق شروط الأمن ومعايير الملاعب من مهام لجنة المسابقات".

وأوضح الشيخ أن قرار نقل مباراة النصر مع أحد وتأجيلها يوم واحد صدر من لجنة المسابقات وقال: "استلمت البيان الذي صاغته لجنة المسابقات واستلمت البيان من عضو لجنة المسابقات عبدالمجيد المنصور".

وكشف الشيخ أن لجان الاتحاد مستقلة وكل لجنة تقوم بعملها وقال: "اتحاد القدم لا يدير اللجان واسألوا عادل البطي لماذا لم يكن لديه علم عن قرار لجنة المسابقات".

وأشار بأن عادل البطي يعلم عن صدور القرار ولكن قد يكون لا يعلم عن صدوره من لجنة المسابقات التي يرأسها.

ورفض المتحدث الرسمي للاتحاد الحديث عن قضية احتجاج نادي القادسية على مشاركة لاعب الفتح محمد الفهيد قائلاً : "القضية ما تزال منظورة لدى لجنة الانضباط ولا يحق لي الحديث فيها".