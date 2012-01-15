النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الابتدائية" و"رياض الأطفال" تستقبل طلبتها بعد عامين من الانقطاع الحضوري

وزارة التعليم تستعد بتوفير الاحتياجات والتهيئة النفسية.. و3 نماذج تشغيلية

تستعد وزارة التعليم لاستقبال الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال والمقررة في 23 يناير من الشهر الجاري، وذلك بعد نحو عامين من الانقطاع الحضوري، وذلك عبر تأمين الاحتياجات والتجهيزات لاستقبال الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وتوفير المعقمات والكمامات وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأبانت الوزارة أن المعلمين والمعلمات وإدارة المدرسة سيقومون بالتهيئة النفسية للطلبة، والاحتفاء بعودتهم، وطمأنتهم، وتعزيز مهاراتهم، خاصة في المواد الأساسية "القراءة والكتابة، والعلوم، والرياضيات"، والتي تتطلب حضورًا للطلاب والطالبات لتعزيز هذه المهارات الأساسية، والتي لا يغني عنها التعليم عن بعد.

وأشارت إلى أن قرار عودة الطلبة يعد مسؤولية تضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور في تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى أن هذا القرار ينسجم مع استمرار التعليم الحضوري لجميع المراحل الدراسية في معظم دول العالم، وهو ما أكدت عليه منظمة اليونيسيف للطفولة من أن المدرسة هي آخر ما يُغلق وأول ما يُفتح خلال الجائحة.

وتعتمد وزارة التعليم ثلاثة نماذج تشغيلية للعودة الحضورية تتسم بالمرونة في التطبيق، بما يسهم في العودة الآمنة للطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم، وهو الأهم؛ وهي: منخفض، ومتوسط، وعالي، والتي سيتم فيها تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وقالت: إن 97% من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال تقع في نطاق النموذجين المنخفض والمتوسط، ومدارس التعليم الأهلي والأجنبي والعالمي ستعود كما كانت قبل الجائحة. وحول الاختبارات أبانت الوزارة أن جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية سيؤدون اختباراتهم للمواد الأساسية حضوريًا للفصل الدراسي الثاني.

ونوهت إلى أن من يتعذّر عليه أداء الاختبار لمرض أو غيره من الظروف الخارجة عن الإرادة، ستتم إعادة جدولة اختباره حضوريًا مع بداية الفصل الدراسي الثالث، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد مستمر بالتزامن مع التعليم الحضوري، من خلال المنصات التعليمية وكذلك قنوات البث الفضائي.

وزارة التعليم كورونا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الابتدائية" و"رياض الأطفال" تستقبل طلبتها بعد عامين من الانقطاع الحضوري
سبق

تستعد وزارة التعليم لاستقبال الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال والمقررة في 23 يناير من الشهر الجاري، وذلك بعد نحو عامين من الانقطاع الحضوري، وذلك عبر تأمين الاحتياجات والتجهيزات لاستقبال الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وتوفير المعقمات والكمامات وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأبانت الوزارة أن المعلمين والمعلمات وإدارة المدرسة سيقومون بالتهيئة النفسية للطلبة، والاحتفاء بعودتهم، وطمأنتهم، وتعزيز مهاراتهم، خاصة في المواد الأساسية "القراءة والكتابة، والعلوم، والرياضيات"، والتي تتطلب حضورًا للطلاب والطالبات لتعزيز هذه المهارات الأساسية، والتي لا يغني عنها التعليم عن بعد.

وأشارت إلى أن قرار عودة الطلبة يعد مسؤولية تضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور في تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى أن هذا القرار ينسجم مع استمرار التعليم الحضوري لجميع المراحل الدراسية في معظم دول العالم، وهو ما أكدت عليه منظمة اليونيسيف للطفولة من أن المدرسة هي آخر ما يُغلق وأول ما يُفتح خلال الجائحة.

وتعتمد وزارة التعليم ثلاثة نماذج تشغيلية للعودة الحضورية تتسم بالمرونة في التطبيق، بما يسهم في العودة الآمنة للطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم، وهو الأهم؛ وهي: منخفض، ومتوسط، وعالي، والتي سيتم فيها تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وقالت: إن 97% من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال تقع في نطاق النموذجين المنخفض والمتوسط، ومدارس التعليم الأهلي والأجنبي والعالمي ستعود كما كانت قبل الجائحة. وحول الاختبارات أبانت الوزارة أن جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية سيؤدون اختباراتهم للمواد الأساسية حضوريًا للفصل الدراسي الثاني.

ونوهت إلى أن من يتعذّر عليه أداء الاختبار لمرض أو غيره من الظروف الخارجة عن الإرادة، ستتم إعادة جدولة اختباره حضوريًا مع بداية الفصل الدراسي الثالث، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد مستمر بالتزامن مع التعليم الحضوري، من خلال المنصات التعليمية وكذلك قنوات البث الفضائي.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
09:25 PM

"الابتدائية" و"رياض الأطفال" تستقبل طلبتها بعد عامين من الانقطاع الحضوري

وزارة التعليم تستعد بتوفير الاحتياجات والتهيئة النفسية.. و3 نماذج تشغيلية

A A A
زيد الخمشي - الرياض
9
2,547

تستعد وزارة التعليم لاستقبال الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال والمقررة في 23 يناير من الشهر الجاري، وذلك بعد نحو عامين من الانقطاع الحضوري، وذلك عبر تأمين الاحتياجات والتجهيزات لاستقبال الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وتوفير المعقمات والكمامات وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأبانت الوزارة أن المعلمين والمعلمات وإدارة المدرسة سيقومون بالتهيئة النفسية للطلبة، والاحتفاء بعودتهم، وطمأنتهم، وتعزيز مهاراتهم، خاصة في المواد الأساسية "القراءة والكتابة، والعلوم، والرياضيات"، والتي تتطلب حضورًا للطلاب والطالبات لتعزيز هذه المهارات الأساسية، والتي لا يغني عنها التعليم عن بعد.

وأشارت إلى أن قرار عودة الطلبة يعد مسؤولية تضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور في تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى أن هذا القرار ينسجم مع استمرار التعليم الحضوري لجميع المراحل الدراسية في معظم دول العالم، وهو ما أكدت عليه منظمة اليونيسيف للطفولة من أن المدرسة هي آخر ما يُغلق وأول ما يُفتح خلال الجائحة.

وتعتمد وزارة التعليم ثلاثة نماذج تشغيلية للعودة الحضورية تتسم بالمرونة في التطبيق، بما يسهم في العودة الآمنة للطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم، وهو الأهم؛ وهي: منخفض، ومتوسط، وعالي، والتي سيتم فيها تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وقالت: إن 97% من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال تقع في نطاق النموذجين المنخفض والمتوسط، ومدارس التعليم الأهلي والأجنبي والعالمي ستعود كما كانت قبل الجائحة. وحول الاختبارات أبانت الوزارة أن جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية سيؤدون اختباراتهم للمواد الأساسية حضوريًا للفصل الدراسي الثاني.

ونوهت إلى أن من يتعذّر عليه أداء الاختبار لمرض أو غيره من الظروف الخارجة عن الإرادة، ستتم إعادة جدولة اختباره حضوريًا مع بداية الفصل الدراسي الثالث، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد مستمر بالتزامن مع التعليم الحضوري، من خلال المنصات التعليمية وكذلك قنوات البث الفضائي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,678

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة