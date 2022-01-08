"عبدالله الشهراني" يحتفل بزواجه في أبها

احتفل المهندس عبدالله بن ظافر آل حامدة الشهراني، بزواجه، مساء أمس، على كريمة الشيخ علي بن سعيد أبو شيبة الشهراني -رحمه الله- في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة أبها.

جاء ذلك وسط حضور عدد كبير من الأقارب والزملاء والأصدقاء، الذين تمنوا للعروسين السعادة والوئام.