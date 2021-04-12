النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلفاً للكرواتي "هورفات " .. البرازيلي "مانو مينيز " يقود النصر

وصل اليوم إلى الرياض

أعلن نادي النصر ، اليوم الاثنين ، وصول البرازيلي مانو مينيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم الجديد برفقة فريقه الفني المساعد ، إلى الرياض، لقيادة الفريق خلفاً للكرواتي ألين هورفات المدرب السابق.
ومن المنتظر أن يقود البرازيلي الفريق النصراوي، أمام الوحدات الأردني، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، الأربعاء المقبل.
وتولى الروماني سوريانيو فلورين، مدرب فريق درجة الشباب بنادي النصر، تدريبات الفريق، الأحد، بعد تكليفه من قبل إدارة النادي لحين وصول البرازيلي مانو مينيز.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
خلفاً للكرواتي "هورفات " .. البرازيلي "مانو مينيز " يقود النصر
سبق

أعلن نادي النصر ، اليوم الاثنين ، وصول البرازيلي مانو مينيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم الجديد برفقة فريقه الفني المساعد ، إلى الرياض، لقيادة الفريق خلفاً للكرواتي ألين هورفات المدرب السابق.
ومن المنتظر أن يقود البرازيلي الفريق النصراوي، أمام الوحدات الأردني، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، الأربعاء المقبل.
وتولى الروماني سوريانيو فلورين، مدرب فريق درجة الشباب بنادي النصر، تدريبات الفريق، الأحد، بعد تكليفه من قبل إدارة النادي لحين وصول البرازيلي مانو مينيز.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
07:55 PM

خلفاً للكرواتي "هورفات " .. البرازيلي "مانو مينيز " يقود النصر

وصل اليوم إلى الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
646

أعلن نادي النصر ، اليوم الاثنين ، وصول البرازيلي مانو مينيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم الجديد برفقة فريقه الفني المساعد ، إلى الرياض، لقيادة الفريق خلفاً للكرواتي ألين هورفات المدرب السابق.
ومن المنتظر أن يقود البرازيلي الفريق النصراوي، أمام الوحدات الأردني، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، الأربعاء المقبل.
وتولى الروماني سوريانيو فلورين، مدرب فريق درجة الشباب بنادي النصر، تدريبات الفريق، الأحد، بعد تكليفه من قبل إدارة النادي لحين وصول البرازيلي مانو مينيز.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,075
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,256
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,346

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة