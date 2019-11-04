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"نادي الصقور" يعلن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

يُعقد خلال الفترة من 1-16 ديسمبر وحدد 8 مدن لتسجيل الصقارين

أعلن نادي الصقور السعودي أن موعد انطلاق "مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور" في نسخته الثانية، سيكون في الأول من ديسمبر المقبل ويستمر إلى السادس عشر منه وذلك في أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأوضح المركز الإعلامي بنادي الصقور في بيان له اليوم أن تنظيم المهرجان في نسخته الثانية يأتي ضمن أهداف النادي للحفاظ على موروث الصيد بالصقور، ودعم الصقارين في المملكة من خلال إقامة مسابقات مخصصة للصقور .

وأشار البيان إلى أن المهرجان سيتيح للصقارين وملاك الصقور من داخل المملكة وخارجها التنافس على جوائز مالية موزعة على مسابقتي الملواح "الدعو" 400 متر، ومزاين الصقور.

وبيّن أن فريق التسجيل الخاص بالمهرجان حدد 8 مدن لتسجيل الصقارين الراغبين في المشاركة بالمهرجان وذلك وفقًا للتواريخ التالية : (الدمام 6 ـ 7 نوفمبر، حفر الباطن 9 ـ 11 نوفمبر، عرعر 13 ـ 14 نوفمبر، سكاكا 16 ـ 17 نوفمبر، حائل 19 ـ 20 نوفمبر، بريدة 22 ـ 23 نوفمبر، ينبع 11 ـ 12 نوفمبر، الرياض 15 ـ 25 نوفمبر).

يُذكر أن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تعد الأكبر على مستوى العالم بعد دخول المهرجان في نسخته الأولى لموسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن سجل مشاركة 1723 صقرًا.

نادي الصقور السعودي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نادي الصقور" يعلن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

أعلن نادي الصقور السعودي أن موعد انطلاق "مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور" في نسخته الثانية، سيكون في الأول من ديسمبر المقبل ويستمر إلى السادس عشر منه وذلك في أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأوضح المركز الإعلامي بنادي الصقور في بيان له اليوم أن تنظيم المهرجان في نسخته الثانية يأتي ضمن أهداف النادي للحفاظ على موروث الصيد بالصقور، ودعم الصقارين في المملكة من خلال إقامة مسابقات مخصصة للصقور .

وأشار البيان إلى أن المهرجان سيتيح للصقارين وملاك الصقور من داخل المملكة وخارجها التنافس على جوائز مالية موزعة على مسابقتي الملواح "الدعو" 400 متر، ومزاين الصقور.

وبيّن أن فريق التسجيل الخاص بالمهرجان حدد 8 مدن لتسجيل الصقارين الراغبين في المشاركة بالمهرجان وذلك وفقًا للتواريخ التالية : (الدمام 6 ـ 7 نوفمبر، حفر الباطن 9 ـ 11 نوفمبر، عرعر 13 ـ 14 نوفمبر، سكاكا 16 ـ 17 نوفمبر، حائل 19 ـ 20 نوفمبر، بريدة 22 ـ 23 نوفمبر، ينبع 11 ـ 12 نوفمبر، الرياض 15 ـ 25 نوفمبر).

يُذكر أن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تعد الأكبر على مستوى العالم بعد دخول المهرجان في نسخته الأولى لموسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن سجل مشاركة 1723 صقرًا.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
08:59 PM

"نادي الصقور" يعلن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

يُعقد خلال الفترة من 1-16 ديسمبر وحدد 8 مدن لتسجيل الصقارين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن نادي الصقور السعودي أن موعد انطلاق "مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور" في نسخته الثانية، سيكون في الأول من ديسمبر المقبل ويستمر إلى السادس عشر منه وذلك في أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأوضح المركز الإعلامي بنادي الصقور في بيان له اليوم أن تنظيم المهرجان في نسخته الثانية يأتي ضمن أهداف النادي للحفاظ على موروث الصيد بالصقور، ودعم الصقارين في المملكة من خلال إقامة مسابقات مخصصة للصقور .

وأشار البيان إلى أن المهرجان سيتيح للصقارين وملاك الصقور من داخل المملكة وخارجها التنافس على جوائز مالية موزعة على مسابقتي الملواح "الدعو" 400 متر، ومزاين الصقور.

وبيّن أن فريق التسجيل الخاص بالمهرجان حدد 8 مدن لتسجيل الصقارين الراغبين في المشاركة بالمهرجان وذلك وفقًا للتواريخ التالية : (الدمام 6 ـ 7 نوفمبر، حفر الباطن 9 ـ 11 نوفمبر، عرعر 13 ـ 14 نوفمبر، سكاكا 16 ـ 17 نوفمبر، حائل 19 ـ 20 نوفمبر، بريدة 22 ـ 23 نوفمبر، ينبع 11 ـ 12 نوفمبر، الرياض 15 ـ 25 نوفمبر).

يُذكر أن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تعد الأكبر على مستوى العالم بعد دخول المهرجان في نسخته الأولى لموسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن سجل مشاركة 1723 صقرًا.

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