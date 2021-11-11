النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وسط حضور كثيف.. جامعة طيبة تنظم ندوة عن ذكرى البيعة السابعة

"الحربي": الملك سلمان أسهم في تعزيز مكانة المرأة وحصولها على مزيد من الحقوق

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طيبة، ندوة بعنوان "ذكرى البيعة السابعة" وسط حضور كثيف من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس؛ سعياً من الجامعة لمواكبة ذكرى البيعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم.

وفي بداية الندوة تحدث عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور سهيل شفيع، عن أهمية الندوة التي تأتي بمناسبة الاحتفاء بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وتحدث الدكتور محمد الترك في الندوة عن مفهوم البيعة من الناحية الشرعية بناء على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، كما تناولت جوانب عديدة من تاريخ الدولة السعودية الأولى حتى الوقت الحالي الحافل بالمنجزات، خاصة فيما يتصل بسماته القيادية على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأوضح الترك أثناء حديثه في الندوة صفات البيعة في الشريعة الإسلامية، وشروط البيعة، وكيفية النصح للإمام، وحقوق الإمامة، مبيناً المكانة التي وصلت إليها البيعة في الإسلام وأنها تمثل أهمية كبيرة أسهمت في بقاء الأمة الإسلامية وسيادتها التاريخية، وأشار إلى أنه لا يجوز لكائن من كان أن يخرج على ولي الأمر ما دام أنه يقوم بواجبه تجاه دينه ودنياه.

واستعرضت الدكتورة عائشة الحربي الإنجازات منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وأضافت الحربي أن الملك سلمان – حفظه الله – مكن المرأة في المناصب القيادية، وأسهم في تعزيز مكانتها وحصولها على مزيد من الحقوق، ودعمهن في تحقيق النجاح على المستويين الوطني والدولي؛ الأمر الذي أتاح للمرأة أيضًا أداء دور مهم في التنمية، ما من شأنه مسارعة الخطى نحو تحقيق رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وسط حضور كثيف.. جامعة طيبة تنظم ندوة عن ذكرى البيعة السابعة
سبق

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طيبة، ندوة بعنوان "ذكرى البيعة السابعة" وسط حضور كثيف من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس؛ سعياً من الجامعة لمواكبة ذكرى البيعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم.

وفي بداية الندوة تحدث عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور سهيل شفيع، عن أهمية الندوة التي تأتي بمناسبة الاحتفاء بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وتحدث الدكتور محمد الترك في الندوة عن مفهوم البيعة من الناحية الشرعية بناء على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، كما تناولت جوانب عديدة من تاريخ الدولة السعودية الأولى حتى الوقت الحالي الحافل بالمنجزات، خاصة فيما يتصل بسماته القيادية على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأوضح الترك أثناء حديثه في الندوة صفات البيعة في الشريعة الإسلامية، وشروط البيعة، وكيفية النصح للإمام، وحقوق الإمامة، مبيناً المكانة التي وصلت إليها البيعة في الإسلام وأنها تمثل أهمية كبيرة أسهمت في بقاء الأمة الإسلامية وسيادتها التاريخية، وأشار إلى أنه لا يجوز لكائن من كان أن يخرج على ولي الأمر ما دام أنه يقوم بواجبه تجاه دينه ودنياه.

واستعرضت الدكتورة عائشة الحربي الإنجازات منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وأضافت الحربي أن الملك سلمان – حفظه الله – مكن المرأة في المناصب القيادية، وأسهم في تعزيز مكانتها وحصولها على مزيد من الحقوق، ودعمهن في تحقيق النجاح على المستويين الوطني والدولي؛ الأمر الذي أتاح للمرأة أيضًا أداء دور مهم في التنمية، ما من شأنه مسارعة الخطى نحو تحقيق رؤية 2030.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
04:17 PM

وسط حضور كثيف.. جامعة طيبة تنظم ندوة عن ذكرى البيعة السابعة

"الحربي": الملك سلمان أسهم في تعزيز مكانة المرأة وحصولها على مزيد من الحقوق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
246

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طيبة، ندوة بعنوان "ذكرى البيعة السابعة" وسط حضور كثيف من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس؛ سعياً من الجامعة لمواكبة ذكرى البيعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم.

وفي بداية الندوة تحدث عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور سهيل شفيع، عن أهمية الندوة التي تأتي بمناسبة الاحتفاء بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وتحدث الدكتور محمد الترك في الندوة عن مفهوم البيعة من الناحية الشرعية بناء على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، كما تناولت جوانب عديدة من تاريخ الدولة السعودية الأولى حتى الوقت الحالي الحافل بالمنجزات، خاصة فيما يتصل بسماته القيادية على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأوضح الترك أثناء حديثه في الندوة صفات البيعة في الشريعة الإسلامية، وشروط البيعة، وكيفية النصح للإمام، وحقوق الإمامة، مبيناً المكانة التي وصلت إليها البيعة في الإسلام وأنها تمثل أهمية كبيرة أسهمت في بقاء الأمة الإسلامية وسيادتها التاريخية، وأشار إلى أنه لا يجوز لكائن من كان أن يخرج على ولي الأمر ما دام أنه يقوم بواجبه تجاه دينه ودنياه.

واستعرضت الدكتورة عائشة الحربي الإنجازات منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وأضافت الحربي أن الملك سلمان – حفظه الله – مكن المرأة في المناصب القيادية، وأسهم في تعزيز مكانتها وحصولها على مزيد من الحقوق، ودعمهن في تحقيق النجاح على المستويين الوطني والدولي؛ الأمر الذي أتاح للمرأة أيضًا أداء دور مهم في التنمية، ما من شأنه مسارعة الخطى نحو تحقيق رؤية 2030.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,370
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,092
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,197

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة