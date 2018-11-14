بالصور .. محافظ الدلم يدشن معرض الجودة التعليمي

تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للجودة لعام 2018م

دشّن محافظ الدلم ثامر بن عبدالله الشتوي، معرض الجودة، المُقام من قبل إدارة التعليم بالخرج، ومكتب التعليم بالدلم، تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للجودة لعام 2018م.

جاء ذلك بحضور مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، ورئيس بلدية الدلم المهندس سليمان العايد، ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة، ورؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين بالإدارة، وقادة مدارس الدلم، وعدد من المعلمين والتربويين والإعلاميين والطلاب.

وثمن "الشتوي" لهم جهودهم التي تعكس مستوى الجودة العالية في مدارس المحافظة.

وتناولت فقرات حفل تدشين معرض الجودة التعليمي، في قاعة بلدية الدلم، والذي نظمه مكتب التعليم بالدلم "بنين، بنات"، وأشرف عليه قسم الجودة وقياس الأداء؛ إشادة المحافظ بالجهود التي حصلت عليها مدارس التعليم العام بمحافظة الدلم، والمراكز التي تحققت على مستوى المملكة، وعلى مستوى محافظتي الخرج والدلم؛ كونه العاكس الأول لمستوى الجودة العالية في مدارس المحافظة.

بعدها تجوّل المحافظ في أركان المعرض التي تضم ثلاثة عشر ركنًا، ثم دشن مبادرة أتمتة قياس الأداء والجودة على مستوى إدارة التعليم بالخرج للعام الدراسي الحالي.

وصاحب التدشين حفل تكريمي بدأ بكلمة لمدير مكتب التعليم بالدلم، محمد الخنين، رحب فيها براعي الحفل والضيوف، وبين أهداف المعرض ورؤيته، كما شكر اللجان العاملة والمشاركين في التنظيم والإعداد.

بعد ذلك منح مدير التعليم، محافظ الدلم؛ وسام سفير الجودة؛ لدعمه ورعايته لبرامج الجودة، كما منح وسام سفير جودة لرئيس بلدية الدلم المهندس سليمان العايد، ومدير مكتب التعليم بالدلم محمد الخنين، ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية، المدير التنفيذي للمعرض عبداللطيف المهيني، كما كرّم أعضاء اللجنة التنظيمية والمدارس المشاركة والمعلمين والطلاب المشاركين.

من جهته قدّم عبداللطيف المهيني هدية لمحافظ الدلم، عبارة عن لوحة تعريفية مقالية عن بداية التعليم النظامي بالدلم، وفي نهاية الاحتفال زار محافظ الدلم الركن الخاص برابطة الدلم الخضراء، واستمع لشرحٍ واف من أعضاء الرابطة عن أهدافها ومهماتها.

قال مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبد الله العتيبي: إن العمل الذي شهدناه هذا اليوم أبرز أهم مرتكز تعليمي، وهو الحفاظ على الجودة دائمًا، موضحًا أن ما رأيناه من معرض وما صاحبه من عرض لمنجزات الإدارة؛ يعكس جزءًا من تحقيق معايير الجودة التي نصت عليها المعايير الدولية عمومًا، وأكدت عليها الوزارة في كثير من التعاميم والضوابط.

وأضاف: تشرفنا بحضور المحافظ، وجميع الزملاء رؤساء الدوائر الحكومية، لافتًا إلى أن مشاركتهم هذا الاحتفاء تتويج لجميع الأعمال السابقة، وسيكون انطلاقة ـ بإذن الله ـ في تحقيق معايير الجودة المؤسسية في جميع أقسام الإدارة، موضحًا أن الجودة هي التي تحقق المسار الصحيح لجميع الأهداف، فما شاهدناه من نماذج للطلاب والطالبات سواء عن طريق الإلقاء أو البرامج الإثرائية فهذا يعكس مدى تحقيقنا معايير الجودة عند الطلاب في تعليمهم.