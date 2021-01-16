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ألمانيا: "حفتر" تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا

"ماس" اعتبر موقفه مهمًا للغاية

نقل تلفزيون "إن-تي.في" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم (الخميس)، أن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار في البلاد.

وقال "ماس" بعد الاجتماع مع "حفتر" في ليبيا: "لقد تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار بغض النظر عن حقيقة أنه لم يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو هذا الأسبوع، وهذا مهم للغاية"، وفقًا لـ"رويترز".

خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي

الرئيسية/ أخبار العالم

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ألمانيا: "حفتر" تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا
سبق

نقل تلفزيون "إن-تي.في" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم (الخميس)، أن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار في البلاد.

وقال "ماس" بعد الاجتماع مع "حفتر" في ليبيا: "لقد تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار بغض النظر عن حقيقة أنه لم يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو هذا الأسبوع، وهذا مهم للغاية"، وفقًا لـ"رويترز".

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
07:10 PM

ألمانيا: "حفتر" تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا

"ماس" اعتبر موقفه مهمًا للغاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل تلفزيون "إن-تي.في" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم (الخميس)، أن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار في البلاد.

وقال "ماس" بعد الاجتماع مع "حفتر" في ليبيا: "لقد تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار بغض النظر عن حقيقة أنه لم يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو هذا الأسبوع، وهذا مهم للغاية"، وفقًا لـ"رويترز".

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