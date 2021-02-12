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الانتهاء من تطوير مخطط في "الشمالية" يوفّر  584 أرضاً سكنية

إتاحة حجزها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" بإجراءات سهلة

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مخططاً في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية "واحة طريف1"، بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها، ضمن جهود الوزارة لتطوير المخططات السكنية في جميع مناطق المملكة وإتاحة حجزها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن إجراءات سهلة وميسرة https://sakani.housing.sa/plans-map.

ويقع المخطط جنوب محافظة طريف على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويوفّر 584 أرضاً سكنية بمساحة تصل إلى 700 م2 للقطعة، إذ يأتي ذلك استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لبرنامج "سكني" البالغ عددها 217 مخططاً سكنياً وتوفر أكثر من 178 ألف أرض، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

ويتيح موقع وتطبيق برنامج "سكني" للأجهزة الذكية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين ومعاينة مواقع الأراضي السكنية ومعرفة مميزاتها ليتم حجزها وفق رغباتهم واحتياجاتهم ضمن إجراءات إلكترونية، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لبناء أراضيهم من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء إلكترونياً لمستفيدي برنامج سكني.

وبإمكان الأسر المستفيدة من البرنامج الدخول إلى بوابة "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط وقطعة الأرض المناسبة، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر والبدء في البناء خلال عام واستكمال البناء خلال 3 سنوات.

مما يذكر أن أعداد الأسر المستفيدة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية ضمن برنامج "سكني" خلال العام الماضي 2020 تجاوزت 390 ألف أسرة منها 138 ألف أسرة سكنت منازلها، بما يتجاوز 30% عن الرقم المستهدف بخدمة 300 ألف أسرة، وتنوعت الخيارات السكنية بين تمويل شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء والجاهزة وخيار البناء الذاتي والأراضي السكنية، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الانتهاء من تطوير مخطط في "الشمالية" يوفّر  584 أرضاً سكنية
سبق

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مخططاً في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية "واحة طريف1"، بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها، ضمن جهود الوزارة لتطوير المخططات السكنية في جميع مناطق المملكة وإتاحة حجزها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن إجراءات سهلة وميسرة https://sakani.housing.sa/plans-map.

ويقع المخطط جنوب محافظة طريف على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويوفّر 584 أرضاً سكنية بمساحة تصل إلى 700 م2 للقطعة، إذ يأتي ذلك استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لبرنامج "سكني" البالغ عددها 217 مخططاً سكنياً وتوفر أكثر من 178 ألف أرض، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

ويتيح موقع وتطبيق برنامج "سكني" للأجهزة الذكية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين ومعاينة مواقع الأراضي السكنية ومعرفة مميزاتها ليتم حجزها وفق رغباتهم واحتياجاتهم ضمن إجراءات إلكترونية، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لبناء أراضيهم من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء إلكترونياً لمستفيدي برنامج سكني.

وبإمكان الأسر المستفيدة من البرنامج الدخول إلى بوابة "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط وقطعة الأرض المناسبة، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر والبدء في البناء خلال عام واستكمال البناء خلال 3 سنوات.

مما يذكر أن أعداد الأسر المستفيدة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية ضمن برنامج "سكني" خلال العام الماضي 2020 تجاوزت 390 ألف أسرة منها 138 ألف أسرة سكنت منازلها، بما يتجاوز 30% عن الرقم المستهدف بخدمة 300 ألف أسرة، وتنوعت الخيارات السكنية بين تمويل شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء والجاهزة وخيار البناء الذاتي والأراضي السكنية، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
02:48 PM

الانتهاء من تطوير مخطط في "الشمالية" يوفّر  584 أرضاً سكنية

إتاحة حجزها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" بإجراءات سهلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مخططاً في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية "واحة طريف1"، بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها، ضمن جهود الوزارة لتطوير المخططات السكنية في جميع مناطق المملكة وإتاحة حجزها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن إجراءات سهلة وميسرة https://sakani.housing.sa/plans-map.

ويقع المخطط جنوب محافظة طريف على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويوفّر 584 أرضاً سكنية بمساحة تصل إلى 700 م2 للقطعة، إذ يأتي ذلك استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لبرنامج "سكني" البالغ عددها 217 مخططاً سكنياً وتوفر أكثر من 178 ألف أرض، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

ويتيح موقع وتطبيق برنامج "سكني" للأجهزة الذكية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين ومعاينة مواقع الأراضي السكنية ومعرفة مميزاتها ليتم حجزها وفق رغباتهم واحتياجاتهم ضمن إجراءات إلكترونية، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لبناء أراضيهم من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء إلكترونياً لمستفيدي برنامج سكني.

وبإمكان الأسر المستفيدة من البرنامج الدخول إلى بوابة "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط وقطعة الأرض المناسبة، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر والبدء في البناء خلال عام واستكمال البناء خلال 3 سنوات.

مما يذكر أن أعداد الأسر المستفيدة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية ضمن برنامج "سكني" خلال العام الماضي 2020 تجاوزت 390 ألف أسرة منها 138 ألف أسرة سكنت منازلها، بما يتجاوز 30% عن الرقم المستهدف بخدمة 300 ألف أسرة، وتنوعت الخيارات السكنية بين تمويل شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء والجاهزة وخيار البناء الذاتي والأراضي السكنية، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.

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