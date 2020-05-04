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إزالة حواجز الكعبة الوقائية وكاميرات حرارية.. هنا جديد الحرم بالـ 10 الأوائل من رمضان

فيما تم تدشين منصة منارة الحرمين والبث المباشر للدروس وتوزيع نحو 7 آلاف عبوة زمزم

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ أبرز المنجزات التي تم إنجازها خلال العشر الأولى من رمضان المبارك، في ظل الإجراءات الاحترازية التي يشهدها المسجد الحرام.

واشتمل ما تمّ إنجازه على إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرّفة، وفحص جميع العاملين بالمسجد الحرام، وتدشين تقنية "أوزون تك"، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتفعيل الكاميرات الحرارية بمدخل المسجد الحرام.

إلى جانب ذلك، جرى تدشين منصة منارة الحرمين، والبث المباشر لدروس المسجد الحرام، وترجمة خطبة الجمعة والدروس والمحاضرات، وتدشين مصلى الإمام الجديد، وتوزيع عبوات زمزم؛ ما يقارب 5000 إلى 7000 عبوة في اليوم، وإقامة الدورات التدريبية عن بُعد لمنسوبي الرئاسة.

المسجد الحرام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إزالة حواجز الكعبة الوقائية وكاميرات حرارية.. هنا جديد الحرم بالـ 10 الأوائل من رمضان
سبق

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ أبرز المنجزات التي تم إنجازها خلال العشر الأولى من رمضان المبارك، في ظل الإجراءات الاحترازية التي يشهدها المسجد الحرام.

واشتمل ما تمّ إنجازه على إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرّفة، وفحص جميع العاملين بالمسجد الحرام، وتدشين تقنية "أوزون تك"، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتفعيل الكاميرات الحرارية بمدخل المسجد الحرام.

إلى جانب ذلك، جرى تدشين منصة منارة الحرمين، والبث المباشر لدروس المسجد الحرام، وترجمة خطبة الجمعة والدروس والمحاضرات، وتدشين مصلى الإمام الجديد، وتوزيع عبوات زمزم؛ ما يقارب 5000 إلى 7000 عبوة في اليوم، وإقامة الدورات التدريبية عن بُعد لمنسوبي الرئاسة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:50 AM

إزالة حواجز الكعبة الوقائية وكاميرات حرارية.. هنا جديد الحرم بالـ 10 الأوائل من رمضان

فيما تم تدشين منصة منارة الحرمين والبث المباشر للدروس وتوزيع نحو 7 آلاف عبوة زمزم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,201

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ أبرز المنجزات التي تم إنجازها خلال العشر الأولى من رمضان المبارك، في ظل الإجراءات الاحترازية التي يشهدها المسجد الحرام.

واشتمل ما تمّ إنجازه على إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرّفة، وفحص جميع العاملين بالمسجد الحرام، وتدشين تقنية "أوزون تك"، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتفعيل الكاميرات الحرارية بمدخل المسجد الحرام.

إلى جانب ذلك، جرى تدشين منصة منارة الحرمين، والبث المباشر لدروس المسجد الحرام، وترجمة خطبة الجمعة والدروس والمحاضرات، وتدشين مصلى الإمام الجديد، وتوزيع عبوات زمزم؛ ما يقارب 5000 إلى 7000 عبوة في اليوم، وإقامة الدورات التدريبية عن بُعد لمنسوبي الرئاسة.

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