شاهد اصطدام تبعه حريق.. "كورولا" تحمل النيران لورشة حدادة بمكة

حادث وقع على طريق المغمس.. الدفاع المدني باشر ولم تسجل إصابات

تسبب انحراف مركبة من نوع "كورولا" عن مسارها على طريق المغمس بمكة المكرمة، ظهر اليوم، في اصطدامها بورشة حدادة، واشتعال النيران فيها وأجزاء من الورشة، دون إصابات في الأرواح.

وامتدت ألسنة النيران إلى أجزاء من الورشة؛ قبل وصول فرق الدفاع المدني، وسط محاولات من المارّة لإخمادها.

وصادف وقوع الحادث مرور "وايت مياه" ساهم في إخماد الحريق والحيلولة دون انتشاره بعد أن عمد إلى سحب الماء وإيقاف ألسنة اللهب.