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مكة المكرمة.. القبض على شخص اعتدى على زوجته بإحدى البنايات السكنية

تم تحديد شخصيته بعد فيديو متداول على مواقع التواصل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على امرأة عند خروجها من مصعد بإحدى البنايات السكنية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأوضحت إجراءات الاستدلال الأولية أن المرأة التي ظهرت في الفيديو زوجة المواطن، وما حدث كان نتيجةً لخلاف عائلي بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة.

شرطة منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة المكرمة.. القبض على شخص اعتدى على زوجته بإحدى البنايات السكنية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على امرأة عند خروجها من مصعد بإحدى البنايات السكنية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأوضحت إجراءات الاستدلال الأولية أن المرأة التي ظهرت في الفيديو زوجة المواطن، وما حدث كان نتيجةً لخلاف عائلي بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
05:27 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
06:04 PM

مكة المكرمة.. القبض على شخص اعتدى على زوجته بإحدى البنايات السكنية

تم تحديد شخصيته بعد فيديو متداول على مواقع التواصل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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2,578

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على امرأة عند خروجها من مصعد بإحدى البنايات السكنية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأوضحت إجراءات الاستدلال الأولية أن المرأة التي ظهرت في الفيديو زوجة المواطن، وما حدث كان نتيجةً لخلاف عائلي بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة.

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