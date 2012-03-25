85 مليون شخص تلقوا لقاحات "كورونا" بالولايات المتحدة

بشكل عام تم حقن أكثر من 130 مليون جرعة ضمن جهود السيطرة على الفيروس

تلقى قرابة 85 مليون شخص (ما يوازي أكثر من ربع سكان الولايات المتحدة) جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد؛ وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".

وحصل ما يمثل 25.7% من سكان البلاد على حقنة واحدة على الأقل؛ في حين تم تطعيم 46 مليونًا بالكامل، وهو ما يمثل 14% من السكان.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أشارت بيانات "سي دي سي" إلى أن 70% من البالغين فوق سن 65، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وأن ثلث مَن تَقل أعمارهم عن 65 عامًا تلقوا جرعة واحدة أيضًا.

وبشكل عام، تم حقن أكثر من 130 مليون جرعة، من بين ما يقرب من 170 مليون جرى تسليمها بالفعل.

ومن بين لقاحات "كوفيد 19" الثلاثة المصرح بها للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة؛ تم إعطاء 67 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر"، و61.7 مليون جرعة من "موديرنا"، و2.6 مليون جرعة من "جونسون آند جونسون".

ووصلت الولايات المتحدة إلى هذه النقطة الفارقة؛ في حين تقترب بسرعة من الوصول إلى 30 مليون حالة إصابة بالفيروس؛ حيث سجلت مراكز السيطرة على الأمراض 29.7 مليون إصابة حتى الأربعاء.

وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعطاء ما لا يقل عن 100 مليون جرعة لقاح في أول 100 يوم من توليها المنصب، ووصلت إلى هذا الهدف الأسبوع الماضي، أي قبل 40 يومًا من الموعد المحدد.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد كبير المستشارين الطبيين لبايدن: إن حوالى 70% من السكان سيحتاجون إلى التطعيم من أجل تحقيق المناعة المجتمعية والسماح للحياة بالعودة إلى حالة قريبة نسبيًّا من طبيعتها.