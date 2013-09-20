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السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

بحسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي

تصدَّرت السعودية ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي.

وثمَّن معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة؛ ما أسهم بشكل مباشر في تميُّز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية. منوهًا في الوقت ذاته بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة، والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية السعودية 2030.

وبحسب التقرير، فقد حلَّت السعودية ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم؛ إذ إن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين، وتمكين التحوُّل الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية، وأكثر من 48 مؤشرًا فرعيًّا.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات السعودية المتوالية في المجالات التنموية كافة، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وذلك وفق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة – حفظها الله –؛ لتكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة.

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السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين
سبق

تصدَّرت السعودية ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي.

وثمَّن معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة؛ ما أسهم بشكل مباشر في تميُّز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية. منوهًا في الوقت ذاته بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة، والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية السعودية 2030.

وبحسب التقرير، فقد حلَّت السعودية ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم؛ إذ إن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين، وتمكين التحوُّل الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية، وأكثر من 48 مؤشرًا فرعيًّا.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات السعودية المتوالية في المجالات التنموية كافة، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وذلك وفق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة – حفظها الله –؛ لتكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
01:05 AM

السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

بحسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,068

تصدَّرت السعودية ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي.

وثمَّن معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة؛ ما أسهم بشكل مباشر في تميُّز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية. منوهًا في الوقت ذاته بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة، والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية السعودية 2030.

وبحسب التقرير، فقد حلَّت السعودية ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم؛ إذ إن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين، وتمكين التحوُّل الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية، وأكثر من 48 مؤشرًا فرعيًّا.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات السعودية المتوالية في المجالات التنموية كافة، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وذلك وفق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة – حفظها الله –؛ لتكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة.

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