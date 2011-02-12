بالفيديو "مدني المدينة" يُعلن إخماد حريق في مبنى سكني بحي البحر

أعلن الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة، أنه أخمد حريقاً في مبنى سكني بحي البحر، وتمّ إخلاء (32) شخصاً احترازياً، دون وقوع إصابات.
أعلن الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة، أنه أخمد حريقاً في مبنى سكني بحي البحر، وتمّ إخلاء (32) شخصاً احترازياً، دون وقوع إصابات.
أعلن الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة، أنه أخمد حريقاً في مبنى سكني بحي البحر، وتمّ إخلاء (32) شخصاً احترازياً، دون وقوع إصابات.
أعلن الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة، أنه أخمد حريقاً في مبنى سكني بحي البحر، وتمّ إخلاء (32) شخصاً احترازياً، دون وقوع إصابات.