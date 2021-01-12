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الصين تسجّل تراجعاً ملحوظاً في الإصابات اليومية بكورونا

40 من بين 42 إصابة محلية كانت في إقليم محيط بالعاصمة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إنها سجّلت 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضاً من 103 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 40 من بين 42 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين، ويواجه تفشياً للإصابات وفق "روسيا اليوم".

وقالت اللجنة إنها سجّلت 81 إصابة جديدة دون أعراض، ارتفاعاً من 76 في اليوم السابق، ولا تعد الصين، مثل هذه الإصابات حالات مؤكّدة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجّل تراجعاً ملحوظاً في الإصابات اليومية بكورونا
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إنها سجّلت 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضاً من 103 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 40 من بين 42 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين، ويواجه تفشياً للإصابات وفق "روسيا اليوم".

وقالت اللجنة إنها سجّلت 81 إصابة جديدة دون أعراض، ارتفاعاً من 76 في اليوم السابق، ولا تعد الصين، مثل هذه الإصابات حالات مؤكّدة.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
09:26 AM

الصين تسجّل تراجعاً ملحوظاً في الإصابات اليومية بكورونا

40 من بين 42 إصابة محلية كانت في إقليم محيط بالعاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إنها سجّلت 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضاً من 103 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 40 من بين 42 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين، ويواجه تفشياً للإصابات وفق "روسيا اليوم".

وقالت اللجنة إنها سجّلت 81 إصابة جديدة دون أعراض، ارتفاعاً من 76 في اليوم السابق، ولا تعد الصين، مثل هذه الإصابات حالات مؤكّدة.

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