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الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على الباحة

قال: يشمل التنبيه الذي يستمر حتى 7 مساءً 4 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على الباحة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
08:55 AM

الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على الباحة

قال: يشمل التنبيه الذي يستمر حتى 7 مساءً 4 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

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