الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).حالة الطقس الأرصاد الباحة
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).