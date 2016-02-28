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شالكه الألماني ينهي علاقته بمدرب الأهلي السابق

أنهى نادي شالكه الألماني، الأحد، علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم، السويسري كريستيان جروس، ومسؤولين آخرين.

وتلقى شالكه هزيمة كاسحة على ملعب شتوتجارت (1-5)، السبت، بعد أسبوع واحد من خسارة مباراة ديربي الرور أمام بوروسيا دورتموند (0-4)، وسط تقارير أشارت إلى أن بعض لاعبي الفريق طالبوا قيادات النادي بضرورة التخلص من جروس الذي تولى المسؤولية في أواخر ديسمبر الماضي.

ويتذيل شالكه جدول ترتيب البوندسليجا بتسع نقاط من 23 مباراة بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال الموسم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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شالكه الألماني ينهي علاقته بمدرب الأهلي السابق
سبق

أنهى نادي شالكه الألماني، الأحد، علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم، السويسري كريستيان جروس، ومسؤولين آخرين.

وتلقى شالكه هزيمة كاسحة على ملعب شتوتجارت (1-5)، السبت، بعد أسبوع واحد من خسارة مباراة ديربي الرور أمام بوروسيا دورتموند (0-4)، وسط تقارير أشارت إلى أن بعض لاعبي الفريق طالبوا قيادات النادي بضرورة التخلص من جروس الذي تولى المسؤولية في أواخر ديسمبر الماضي.

ويتذيل شالكه جدول ترتيب البوندسليجا بتسع نقاط من 23 مباراة بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال الموسم.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
05:14 PM

شالكه الألماني ينهي علاقته بمدرب الأهلي السابق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى نادي شالكه الألماني، الأحد، علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم، السويسري كريستيان جروس، ومسؤولين آخرين.

وتلقى شالكه هزيمة كاسحة على ملعب شتوتجارت (1-5)، السبت، بعد أسبوع واحد من خسارة مباراة ديربي الرور أمام بوروسيا دورتموند (0-4)، وسط تقارير أشارت إلى أن بعض لاعبي الفريق طالبوا قيادات النادي بضرورة التخلص من جروس الذي تولى المسؤولية في أواخر ديسمبر الماضي.

ويتذيل شالكه جدول ترتيب البوندسليجا بتسع نقاط من 23 مباراة بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال الموسم.

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