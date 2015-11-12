"الشورى" يوافق على تعديل المادة 25 من نظام الخدمة المدنية

وافق على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرم

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) بتاريخ 10/ 7/ 1397هـ، وكذلك على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

كما وافق على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الباكستانية في مجال الرياضة، ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التنمية الاجتماعية.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا للتعاون الرياضي.