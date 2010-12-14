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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11019 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 50.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11019.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 230 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، ولازوردي، وصدر، وتكوين، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات باتك، والواحة، وباعظيم، ومعدنية، والمواساة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.17%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والصقر للتامين، والاتصالات السعودية، وتكوين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الاتصالات السعودية والتطوير الغذائية، والراجحي، وصدر، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 159.48 نقطة ليقفل عند مستوى 2.414.634 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 2348 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11019 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 50.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11019.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 230 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، ولازوردي، وصدر، وتكوين، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات باتك، والواحة، وباعظيم، ومعدنية، والمواساة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.17%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والصقر للتامين، والاتصالات السعودية، وتكوين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الاتصالات السعودية والتطوير الغذائية، والراجحي، وصدر، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 159.48 نقطة ليقفل عند مستوى 2.414.634 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 2348 صفقة.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
04:42 PM

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11019 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 50.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11019.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 230 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، ولازوردي، وصدر، وتكوين، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات باتك، والواحة، وباعظيم، ومعدنية، والمواساة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.17%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والصقر للتامين، والاتصالات السعودية، وتكوين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الاتصالات السعودية والتطوير الغذائية، والراجحي، وصدر، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 159.48 نقطة ليقفل عند مستوى 2.414.634 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 2348 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,403

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