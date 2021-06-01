أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في عامين مدعومة بإقرار "أوبك+" زيادة الإنتاج

"برنت" ارتفع إلى أكثر من 71 دولاراً للبرميل

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في عامين؛ مع تأكيد منظمة أوبك وحلفاؤها "أوبك+"، اليوم (الثلاثاء) قرارها بزيادة الإنتاج تدريجياً.

وسجل خام برنت فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنحو 2.64 في المائة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.5 في المائة ليتداول عند 68.6 دولار للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".