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أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في عامين مدعومة بإقرار "أوبك+" زيادة الإنتاج

"برنت" ارتفع إلى أكثر من 71 دولاراً للبرميل

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في عامين؛ مع تأكيد منظمة أوبك وحلفاؤها "أوبك+"، اليوم (الثلاثاء) قرارها بزيادة الإنتاج تدريجياً.

وسجل خام برنت فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنحو 2.64 في المائة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.5 في المائة ليتداول عند 68.6 دولار للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في عامين مدعومة بإقرار "أوبك+" زيادة الإنتاج
سبق

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في عامين؛ مع تأكيد منظمة أوبك وحلفاؤها "أوبك+"، اليوم (الثلاثاء) قرارها بزيادة الإنتاج تدريجياً.

وسجل خام برنت فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنحو 2.64 في المائة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.5 في المائة ليتداول عند 68.6 دولار للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
07:32 PM

أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في عامين مدعومة بإقرار "أوبك+" زيادة الإنتاج

"برنت" ارتفع إلى أكثر من 71 دولاراً للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في عامين؛ مع تأكيد منظمة أوبك وحلفاؤها "أوبك+"، اليوم (الثلاثاء) قرارها بزيادة الإنتاج تدريجياً.

وسجل خام برنت فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنحو 2.64 في المائة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.5 في المائة ليتداول عند 68.6 دولار للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

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