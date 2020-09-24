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"التعاون" يخطف بطاقة التأهل الآسيوي بهدف قاتل في مرمى "الدحيل"

تفوق على ظروفه الصعبة ويواجه النصر في ثمن النهائي

خطف فريق التعاون بطاقة التأهل رسمياً لدور الـ 16 في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، بعد هدف قاتل سجله اللاعب ميتشيل دوكي في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة التي جمعت التعاون مع فريق الدحيل القطري بفوز سكري القصيم في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ورفع التعاون رصيده عند النقطة 9 ليتأهل رفقة فريق بيرسبوليس الإيراني الذي هزم الشارقة الإماراتي برباعية نظيفة.

وسيلتقي التعاون مع النصر في مباراة دور الـ 16 فيما يلتقي بيرسبوليس الإيراني مع السد القطري في مباريات نفس المرحلة.

دوري أبطال آسيا التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"التعاون" يخطف بطاقة التأهل الآسيوي بهدف قاتل في مرمى "الدحيل"
سبق

خطف فريق التعاون بطاقة التأهل رسمياً لدور الـ 16 في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، بعد هدف قاتل سجله اللاعب ميتشيل دوكي في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة التي جمعت التعاون مع فريق الدحيل القطري بفوز سكري القصيم في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ورفع التعاون رصيده عند النقطة 9 ليتأهل رفقة فريق بيرسبوليس الإيراني الذي هزم الشارقة الإماراتي برباعية نظيفة.

وسيلتقي التعاون مع النصر في مباراة دور الـ 16 فيما يلتقي بيرسبوليس الإيراني مع السد القطري في مباريات نفس المرحلة.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
11:12 PM

"التعاون" يخطف بطاقة التأهل الآسيوي بهدف قاتل في مرمى "الدحيل"

تفوق على ظروفه الصعبة ويواجه النصر في ثمن النهائي

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
1,720

خطف فريق التعاون بطاقة التأهل رسمياً لدور الـ 16 في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، بعد هدف قاتل سجله اللاعب ميتشيل دوكي في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة التي جمعت التعاون مع فريق الدحيل القطري بفوز سكري القصيم في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ورفع التعاون رصيده عند النقطة 9 ليتأهل رفقة فريق بيرسبوليس الإيراني الذي هزم الشارقة الإماراتي برباعية نظيفة.

وسيلتقي التعاون مع النصر في مباراة دور الـ 16 فيما يلتقي بيرسبوليس الإيراني مع السد القطري في مباريات نفس المرحلة.

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