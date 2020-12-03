عرضت الفنانة التشكيلية عهود المالكي أكبر لوحة فنّية في العالم مرسومة بالقهوة على الواجهة البحرية لمحافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل صورتين لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعود ورئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يرحمهما الله. وقالت المالكي: "تعتبر اللوحة الأكبر في العالم، إذ استخدم فيها القماش والقهوة ورُسمت اللوحة على قماش قطني بمساحة 220 مترًا مربعًا واستوحت فكرتها من عبارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي)". وأضافت: أطلق على اللوحة اسم نسيج 1، واستخدمت في رسمها 4.5 كيلو جرام من القهوة غير القابلة للاستهلاك؛ لتجنب هدر البن، واستخدمت في رسمها أيضاً 4 درجات من اللون البني عن طريق خلط البن بالماء. وأوضحت المالكي أن اللوحة احتاجت 45 يومًا من العمل المتواصل لإنجازها، مشيرة إلى أن اللوحة تأتي للتذكير بالعلاقة الأخوية والأزلية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتابعت: "أخذت بعين الاعتبار تجنب الهدر في الطعام، إذ استخدمت نحو 4.5 كغ فقط من القهوة غير القابلة للاستهلاك، كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على أربعة أطياف مختلفة من اللون البني، وتم تزيين إطار اللوحة بزخرفة السدو، الذي يعد أحد أنواع النسيج في شبه الجزيرة العربية، ويمثل في المملكة جزءاً من واجهات التراث الوطني وهو مدرج في قائمة التراث الثقافي بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. من جانبها اعتبرت مؤسسة غينيس للأرقام القياسية، اللوحة خطوة استئنافية في تاريخ تسجيل المواهب في الوطن العربي، وتعد المالكي أول سيدة تحقق هذا اللقب الفردي في الرسم من هذا النوع.

سعودية تعرض أكبر لوحة في العالم بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي عبدالله الراجحي سبق 2020-12-03 عرضت الفنانة التشكيلية عهود المالكي أكبر لوحة فنّية في العالم مرسومة بالقهوة على الواجهة البحرية لمحافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل صورتين لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعود ورئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يرحمهما الله.



وقالت المالكي: "تعتبر اللوحة الأكبر في العالم، إذ استخدم فيها القماش والقهوة ورُسمت اللوحة على قماش قطني بمساحة 220 مترًا مربعًا واستوحت فكرتها من عبارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي)".



وأضافت: أطلق على اللوحة اسم نسيج 1، واستخدمت في رسمها 4.5 كيلو جرام من القهوة غير القابلة للاستهلاك؛ لتجنب هدر البن، واستخدمت في رسمها أيضاً 4 درجات من اللون البني عن طريق خلط البن بالماء.



وأوضحت المالكي أن اللوحة احتاجت 45 يومًا من العمل المتواصل لإنجازها، مشيرة إلى أن اللوحة تأتي للتذكير بالعلاقة الأخوية والأزلية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وتابعت: "أخذت بعين الاعتبار تجنب الهدر في الطعام، إذ استخدمت نحو 4.5 كغ فقط من القهوة غير القابلة للاستهلاك، كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على أربعة أطياف مختلفة من اللون البني، وتم تزيين إطار اللوحة بزخرفة السدو، الذي يعد أحد أنواع النسيج في شبه الجزيرة العربية، ويمثل في المملكة جزءاً من واجهات التراث الوطني وهو مدرج في قائمة التراث الثقافي بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.



من جانبها اعتبرت مؤسسة غينيس للأرقام القياسية، اللوحة خطوة استئنافية في تاريخ تسجيل المواهب في الوطن العربي، وتعد المالكي أول سيدة تحقق هذا اللقب الفردي في الرسم من هذا النوع.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 05:02 PM

سعودية تعرض أكبر لوحة في العالم بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي تحمل صورتي الملك عبدالعزيز وزايد آل نهيان وعلى واجهة جدة البحرية





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عرضت الفنانة التشكيلية عهود المالكي أكبر لوحة فنّية في العالم مرسومة بالقهوة على الواجهة البحرية لمحافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل صورتين لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعود ورئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يرحمهما الله.



وقالت المالكي: "تعتبر اللوحة الأكبر في العالم، إذ استخدم فيها القماش والقهوة ورُسمت اللوحة على قماش قطني بمساحة 220 مترًا مربعًا واستوحت فكرتها من عبارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي)".



وأضافت: أطلق على اللوحة اسم نسيج 1، واستخدمت في رسمها 4.5 كيلو جرام من القهوة غير القابلة للاستهلاك؛ لتجنب هدر البن، واستخدمت في رسمها أيضاً 4 درجات من اللون البني عن طريق خلط البن بالماء.



وأوضحت المالكي أن اللوحة احتاجت 45 يومًا من العمل المتواصل لإنجازها، مشيرة إلى أن اللوحة تأتي للتذكير بالعلاقة الأخوية والأزلية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وتابعت: "أخذت بعين الاعتبار تجنب الهدر في الطعام، إذ استخدمت نحو 4.5 كغ فقط من القهوة غير القابلة للاستهلاك، كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على أربعة أطياف مختلفة من اللون البني، وتم تزيين إطار اللوحة بزخرفة السدو، الذي يعد أحد أنواع النسيج في شبه الجزيرة العربية، ويمثل في المملكة جزءاً من واجهات التراث الوطني وهو مدرج في قائمة التراث الثقافي بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.



من جانبها اعتبرت مؤسسة غينيس للأرقام القياسية، اللوحة خطوة استئنافية في تاريخ تسجيل المواهب في الوطن العربي، وتعد المالكي أول سيدة تحقق هذا اللقب الفردي في الرسم من هذا النوع.