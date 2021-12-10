عائلة بشارات.. تخطف الأنظار في بطولة "قفز السعودية"

تشهد بطولة "قفز السعودية" التي انطلقت أمس الخميس، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية، مشاركة الفارس الأردني المخضرم هاني بشارات ونجله إبراهيم وشقيق والد ميسم، حيث خطفت العائلة الأنظار في البطولة.

وافتتحت عائلة "بشارات" مشاركتهما في البطولة أمس (الخميس) بخطف الأب المركز الأول في الشوط الكبير المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، وجاء أبنه في المركز العاشر، وابنته في المركز الـ 11.

وكانت بداية الأب في رياضة السيارات كسائق راليات، وتوج بطلاً لأحد سباقات الرالي المحلية، لكن عشقه للفروسية كان سببًا في اعتزال عالم الراليات والتوجه الى مضمار الفروسية، حيث بدأ في الاحتراف وحصد البطولات بالفروسية بعد منتصف العقد الثاني من عمره.

ويحظى الفارس المخضرم بمحبة وتقدير كبيرين لدى مجتمع الفروسية، نظرًا لتاريخه الطويل وإنجازاته النوعية في مضمار رياضة الفروسية إلى جانب أخلاقه النبيلة وتواضعه وأدبه في التعامل مع كافة أركان رياضة الفروسية؛ من إداريين وحكام وفرسان وإعلاميين.

اما الابن إبراهيم، صاحب الرقم القياسي في عدد مشاركات لاعب أردني في الدورات الأولمبية (5 مرات) والمصنف رقم 174 عالمياً، تتلمذ على يد والده ومدربه الذي يستمد حماسه وإصراره على مواصلة مشوار الإبداع في عالم الفروسية حسب تأكيده، وأصبح اليوم اسماً لامعاً في مضمار رياضة فروسية القفز عن الحواجز في الأردن والوطن العربي.

فيما قالت ميسم سفيرة دورة الألعاب الأولمبية للشباب "هو عمي ولكنه بمثابة أبي، أحب أجواء الأسرة وأقضي عطلتي مع أسرتنا الفروسية، أحيانًا أمارس هوايتي الأخرى الرسم، وأيضًا أحب أن أقرأ الشعر وفي بعض الأوقات أمارس رياضتي السكواش والريشة الطائرة إضافة إلى مهامها كسفيرة الآن للشباب حيث تتطلب مهمتها الكثير".

ودائماً ما يحرص "الأب والابن وابنة الأخ" في المشاركات الخارجية معاً، حيث يمثل تواجد هاني معهما ضرورة معنوية ملحة في مشاركاتهما الخارجية والدولية.