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مكة.. مصادرة خيول تؤجّرها عمالة بطرق مخالفة وتسليمها لـ"الذبح"

عبر جولات تنفّذها بلدية جنوب لمتابعة السلبيات بمواقع حجز السيارات

نفّذت الفِرق الرقابية في بلدية جنوب مكة، جولاتها الرقابية لمتابعة الظواهر السلبية على مواقع حجز السيارات -بطريق الليث- ضمن نطاقها الإشرافي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الخيول التي يستغلها عمالة وافدة، وذلك بغرض تأجيرها بطرق مخالفة؛ حيث تمّ تسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة ليتم حجزها بحكم الاختصاص، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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مكة.. مصادرة خيول تؤجّرها عمالة بطرق مخالفة وتسليمها لـ"الذبح"
سبق

نفّذت الفِرق الرقابية في بلدية جنوب مكة، جولاتها الرقابية لمتابعة الظواهر السلبية على مواقع حجز السيارات -بطريق الليث- ضمن نطاقها الإشرافي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الخيول التي يستغلها عمالة وافدة، وذلك بغرض تأجيرها بطرق مخالفة؛ حيث تمّ تسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة ليتم حجزها بحكم الاختصاص، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
01:45 PM

مكة.. مصادرة خيول تؤجّرها عمالة بطرق مخالفة وتسليمها لـ"الذبح"

عبر جولات تنفّذها بلدية جنوب لمتابعة السلبيات بمواقع حجز السيارات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفّذت الفِرق الرقابية في بلدية جنوب مكة، جولاتها الرقابية لمتابعة الظواهر السلبية على مواقع حجز السيارات -بطريق الليث- ضمن نطاقها الإشرافي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الخيول التي يستغلها عمالة وافدة، وذلك بغرض تأجيرها بطرق مخالفة؛ حيث تمّ تسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة ليتم حجزها بحكم الاختصاص، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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