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يوفنتوس يتوج بلقب الدوري الإيطالي .. للمرة التاسعة تواليًا

توج فريق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة تواليًا بعد فوزه على ضيفه سامبدوريا بهدفين دون رد ضمن الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.


وحسم يوفنتوس اللقب قبل مرحلتين من النهاية بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة بفارق سبع نقاط عن إنتر ميلانو الوصيف ، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة بالمركز الـ15.

وسجل رونالدو هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وعزز البديل بيرنارديسكي النتيجة لفريق السيدة العجوز بتسجيله هدف تأكيد الفوز في الشوط الثاني (67) من زمن اللقاء.

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يوفنتوس يتوج بلقب الدوري الإيطالي .. للمرة التاسعة تواليًا
سبق

توج فريق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة تواليًا بعد فوزه على ضيفه سامبدوريا بهدفين دون رد ضمن الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.


وحسم يوفنتوس اللقب قبل مرحلتين من النهاية بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة بفارق سبع نقاط عن إنتر ميلانو الوصيف ، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة بالمركز الـ15.

وسجل رونالدو هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وعزز البديل بيرنارديسكي النتيجة لفريق السيدة العجوز بتسجيله هدف تأكيد الفوز في الشوط الثاني (67) من زمن اللقاء.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
01:27 AM

يوفنتوس يتوج بلقب الدوري الإيطالي .. للمرة التاسعة تواليًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج فريق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة تواليًا بعد فوزه على ضيفه سامبدوريا بهدفين دون رد ضمن الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.


وحسم يوفنتوس اللقب قبل مرحلتين من النهاية بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة بفارق سبع نقاط عن إنتر ميلانو الوصيف ، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة بالمركز الـ15.

وسجل رونالدو هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وعزز البديل بيرنارديسكي النتيجة لفريق السيدة العجوز بتسجيله هدف تأكيد الفوز في الشوط الثاني (67) من زمن اللقاء.

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