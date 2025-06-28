مصافحة ولي العهد وترامب في قائمة أفضل الصور العالمية

قادة العالم خلفهم يلوّحون بأيديهم للكاميرات

وصفت صحيفة "بريزبان تايمز" الأسترالية، صورة مصافحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ خلال قمة العشرين في اليابان، من ضمن أفضل الصور العالمية.

وقالت الصحيفة التي عرضت صوراً عدة، إن صورة اللقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي ومن خلفهما يظهر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون؛ وبقية قادة دول العالم، وهم يلوّحون بأيديهم من ضمن أفضل الصور التي نشرتها خلال اليوم وكالات الأنباء العالمية.