ملتقى للإشراف التربوي بسراة عبيدة ينطلق الشهر القادم

سيشهد تقديم مشاركات علمية متنوعة من قِبَل الأكاديميين

تنظم إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ملتقى الإشراف التربوي السنوي السادس، الذي تنطلق فعالياته في السادس من شهر رجب القادم.

وقال مدير التعليم بالمحافظة حسن العلكمي: الملتقى يستهدف عددًا كبيرًا من المعلمين والمعلمات، والمشرفين والمشرفات التربويين، ومديري ومديرات المدارس من مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المملكة، بالإضافة إلى منسوبي ومنسوبات عدد من الجامعات؛ حيث سيتم تقديم مشاركات علمية متنوعة وواسعة من قِبَل الأكاديميين والمختصين في الشأن التعليمي.

من ناحيته، أشار مدير الإشراف التربوي عبدالله آل مصلح، إلى أن الملتقى رُسمت أهدافه لتحسين البيئة المدرسية ومواكبة الانفتاح الذهني والتحول الرقمي؛ إيمانًا بأهمية الإسهام في رفع مستوى التحصيل الدراسي كمهمة ورسالة للتعليم.