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ملك الأردن يزور رفاق السلاح في وحدة عسكرية خدم بها

أعرب عن تقديره لهم ولكل المتقاعدين

زار ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء قيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع-40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى.

وقال ملك الأردن عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "مع رفاق السلاح من كتيبة المدرعات مجددًا، نلتقي في المكان ذاته؛ لنستذكر أيام الخدمة العسكرية في صفوف جيشنا العربي".

وأعرب عن تقديره لرفاق السلاح، ولكل المتقاعدين العسكريين.

واستمع الملك خلال جولته في اللواء إلى إيجاز عن دبابة زايد، التي دخلت الخدمة حديثًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ملك الأردن يزور رفاق السلاح في وحدة عسكرية خدم بها
سبق

زار ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء قيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع-40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى.

وقال ملك الأردن عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "مع رفاق السلاح من كتيبة المدرعات مجددًا، نلتقي في المكان ذاته؛ لنستذكر أيام الخدمة العسكرية في صفوف جيشنا العربي".

وأعرب عن تقديره لرفاق السلاح، ولكل المتقاعدين العسكريين.

واستمع الملك خلال جولته في اللواء إلى إيجاز عن دبابة زايد، التي دخلت الخدمة حديثًا.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
09:03 PM

ملك الأردن يزور رفاق السلاح في وحدة عسكرية خدم بها

أعرب عن تقديره لهم ولكل المتقاعدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء قيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع-40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى.

وقال ملك الأردن عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "مع رفاق السلاح من كتيبة المدرعات مجددًا، نلتقي في المكان ذاته؛ لنستذكر أيام الخدمة العسكرية في صفوف جيشنا العربي".

وأعرب عن تقديره لرفاق السلاح، ولكل المتقاعدين العسكريين.

واستمع الملك خلال جولته في اللواء إلى إيجاز عن دبابة زايد، التي دخلت الخدمة حديثًا.

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