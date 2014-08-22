"الخريف": قطاع التعدين ركيزة أساسية للصناعة وحمايته أهمية قصوى للوزارة

جولات رقابية على المنشآت التعدينية ترصد 116 مخالفة خلال يوليو بـ48 موقعًا

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم: إن حماية قطاع التعدين من الممارسات غير النظامية، إضافة إلى المحافظة على المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية والعمل على تنميتها، وخلق الفرص الوظيفية لسكانها؛ من أهم أولويات الوزارة؛ لما يمثله القطاع من أهمية قصوى في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بأن يكون الركيزة الثالثة للصناعة.

وكانت وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية قد نفّذت عددًا من الجولات الرقابية على المنشآت التعدينية خلال شهر يوليو الماضي، بهدف حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، ورصدت 116 مخالفة لنظام الاستثمار التعديني.

وخلال الجولات، زارت الوزارة 48 موقعًا، رصدت خلالها 116 مخالفة؛ منها 55 مخالفة تتعلق باستغلال خام البحص، و38 مخالفة الرمل العادي، واستغلال مواد الردميات ورمل السيليكا، واستغلال خامات الجبس والرخام والحجر الجيري والطين.