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الاتحاد الأوروبي يُعرِب عن قلقه الشديد تجاه الإجراءات النووية الإيرانية

الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الحدّ من الانتشار النووي

أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ القلق تجاه إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بمستوى العشرين في المئة.

ووصف المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو، في بروكسل اليوم، الخطوة الإيرانية بعد أن أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بأنها مَدْعاة لقلق شديد وتشكل ابتعادًا عن الالتزامات ببنود خطة العمل المشتركة الشاملة لعام 2015، مؤكدًا أن الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الحد من الانتشار النووي.

ودعا المتحدث إيران إلى تجنُّب أي خطوة من شأنها إلحاق ضرر مستدام بالاتفاق الموقع معها، مؤكدًا أن التدابير المتعلقة بإجراءات التفتيش والشفافية لا تزال قائمة.

الاتحاد الأوروبي بروكسل

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الاتحاد الأوروبي يُعرِب عن قلقه الشديد تجاه الإجراءات النووية الإيرانية
سبق

أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ القلق تجاه إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بمستوى العشرين في المئة.

ووصف المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو، في بروكسل اليوم، الخطوة الإيرانية بعد أن أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بأنها مَدْعاة لقلق شديد وتشكل ابتعادًا عن الالتزامات ببنود خطة العمل المشتركة الشاملة لعام 2015، مؤكدًا أن الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الحد من الانتشار النووي.

ودعا المتحدث إيران إلى تجنُّب أي خطوة من شأنها إلحاق ضرر مستدام بالاتفاق الموقع معها، مؤكدًا أن التدابير المتعلقة بإجراءات التفتيش والشفافية لا تزال قائمة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
05:16 PM

الاتحاد الأوروبي يُعرِب عن قلقه الشديد تجاه الإجراءات النووية الإيرانية

الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الحدّ من الانتشار النووي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ القلق تجاه إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بمستوى العشرين في المئة.

ووصف المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو، في بروكسل اليوم، الخطوة الإيرانية بعد أن أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بأنها مَدْعاة لقلق شديد وتشكل ابتعادًا عن الالتزامات ببنود خطة العمل المشتركة الشاملة لعام 2015، مؤكدًا أن الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الحد من الانتشار النووي.

ودعا المتحدث إيران إلى تجنُّب أي خطوة من شأنها إلحاق ضرر مستدام بالاتفاق الموقع معها، مؤكدًا أن التدابير المتعلقة بإجراءات التفتيش والشفافية لا تزال قائمة.

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