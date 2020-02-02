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جدة.. "مجمع الملك عبدالله الطبي" ينظم يومًا تعريفيًّا عن الطب النووي

"سابق": يعتبر أحد التخصصات الدقيقة من الأشعة التشخيصية لتحديد مكان المرض

أقام مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، يومًا تعريفيًّا عن الطب النووي عبر سلسلة من المحاضرات التي استعرضت فيها استخدامات الطب النووي المتعددة في تشخيص وعلاج الكثير من الأمراض في مختلف التخصصات الطبية، ومعرضًا استعرض فيه الأدوات المستخدمة في الطب النووي وتقنيات الحماية من الإشعاع بحضور.

وأوضحت استشارية الأشعة والطب النووي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتورة سوسن سابق، أن الطب النووي يُعتبر أحد التخصصات الدقيقة من الأشعة التشخيصية، والذي يضمن استخدام المواد المشعة في تشخيص وتحديد مكان وعلاج العديد من الأمراض كأمراض القلب والكلى والغدة الدرقية.

وأفادت "سابق" بأن الطب النووي قد أحدَثَ نقلةً كبيرة ونوعية في مجال التصوير الطبي.

وفي السياق نفسه شارك مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة -ممثلًا في استشارية الأشعة والطب النووي الدكتورة سوسن- في ورشة العمل المنعقدة من قِبَل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استخدام الأشعة البوزيترونية مع الأشعة المقطعية الرنين المغناطيسي في التخطيط لعلاج الأورام بالإشعاع والتي أقيمت في مدينتي طوكيو وشيبا اليابانية؛ لمناقشة -بصورة مكثفة- أحدث مستجدات العلاج الإشعاعي وكيف الاستفادة من الأشعة البوزوترينة في تحقيق الاستفادة القصوى للتخطيط للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطانات المختلفة، وكذلك أحدث التقنيات في علاج الأورام في دولة اليابان ومدى التقدم في مجال البحوث العلمية.

كما شاركت الدكتورة سوسن في الزيارة الميدانية الذي نفّذتها الوكالة للتعريف بالأجهزة الإشعاعية ومنها جهاز بورون الإشعاعي وهو الجهاز الوحيد على مستوى العالم.

مجمع الملك عبدالله الطبي الطب النووي جدة

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جدة.. "مجمع الملك عبدالله الطبي" ينظم يومًا تعريفيًّا عن الطب النووي
سبق

أقام مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، يومًا تعريفيًّا عن الطب النووي عبر سلسلة من المحاضرات التي استعرضت فيها استخدامات الطب النووي المتعددة في تشخيص وعلاج الكثير من الأمراض في مختلف التخصصات الطبية، ومعرضًا استعرض فيه الأدوات المستخدمة في الطب النووي وتقنيات الحماية من الإشعاع بحضور.

وأوضحت استشارية الأشعة والطب النووي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتورة سوسن سابق، أن الطب النووي يُعتبر أحد التخصصات الدقيقة من الأشعة التشخيصية، والذي يضمن استخدام المواد المشعة في تشخيص وتحديد مكان وعلاج العديد من الأمراض كأمراض القلب والكلى والغدة الدرقية.

وأفادت "سابق" بأن الطب النووي قد أحدَثَ نقلةً كبيرة ونوعية في مجال التصوير الطبي.

وفي السياق نفسه شارك مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة -ممثلًا في استشارية الأشعة والطب النووي الدكتورة سوسن- في ورشة العمل المنعقدة من قِبَل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استخدام الأشعة البوزيترونية مع الأشعة المقطعية الرنين المغناطيسي في التخطيط لعلاج الأورام بالإشعاع والتي أقيمت في مدينتي طوكيو وشيبا اليابانية؛ لمناقشة -بصورة مكثفة- أحدث مستجدات العلاج الإشعاعي وكيف الاستفادة من الأشعة البوزوترينة في تحقيق الاستفادة القصوى للتخطيط للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطانات المختلفة، وكذلك أحدث التقنيات في علاج الأورام في دولة اليابان ومدى التقدم في مجال البحوث العلمية.

كما شاركت الدكتورة سوسن في الزيارة الميدانية الذي نفّذتها الوكالة للتعريف بالأجهزة الإشعاعية ومنها جهاز بورون الإشعاعي وهو الجهاز الوحيد على مستوى العالم.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
01:54 PM

جدة.. "مجمع الملك عبدالله الطبي" ينظم يومًا تعريفيًّا عن الطب النووي

"سابق": يعتبر أحد التخصصات الدقيقة من الأشعة التشخيصية لتحديد مكان المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقام مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، يومًا تعريفيًّا عن الطب النووي عبر سلسلة من المحاضرات التي استعرضت فيها استخدامات الطب النووي المتعددة في تشخيص وعلاج الكثير من الأمراض في مختلف التخصصات الطبية، ومعرضًا استعرض فيه الأدوات المستخدمة في الطب النووي وتقنيات الحماية من الإشعاع بحضور.

وأوضحت استشارية الأشعة والطب النووي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتورة سوسن سابق، أن الطب النووي يُعتبر أحد التخصصات الدقيقة من الأشعة التشخيصية، والذي يضمن استخدام المواد المشعة في تشخيص وتحديد مكان وعلاج العديد من الأمراض كأمراض القلب والكلى والغدة الدرقية.

وأفادت "سابق" بأن الطب النووي قد أحدَثَ نقلةً كبيرة ونوعية في مجال التصوير الطبي.

وفي السياق نفسه شارك مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة -ممثلًا في استشارية الأشعة والطب النووي الدكتورة سوسن- في ورشة العمل المنعقدة من قِبَل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استخدام الأشعة البوزيترونية مع الأشعة المقطعية الرنين المغناطيسي في التخطيط لعلاج الأورام بالإشعاع والتي أقيمت في مدينتي طوكيو وشيبا اليابانية؛ لمناقشة -بصورة مكثفة- أحدث مستجدات العلاج الإشعاعي وكيف الاستفادة من الأشعة البوزوترينة في تحقيق الاستفادة القصوى للتخطيط للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطانات المختلفة، وكذلك أحدث التقنيات في علاج الأورام في دولة اليابان ومدى التقدم في مجال البحوث العلمية.

كما شاركت الدكتورة سوسن في الزيارة الميدانية الذي نفّذتها الوكالة للتعريف بالأجهزة الإشعاعية ومنها جهاز بورون الإشعاعي وهو الجهاز الوحيد على مستوى العالم.

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