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جازان.. الفعاليات الليلية على شاطئ The beach تخطف الأنظار

انطلقت ضمن فعاليات المهرجان الشتوي 2020

تواصل فعالية The beach البحرية التي انطلقت اليوم ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي 2020 بشاطئ الكورنيش الجنوبي، تكثيف فعالياتها، حيث شهدت توافد مئات الزوار من أهالي منطقة جازان وزوارها للاستمتاع بالفعاليات الليلية.

وجذبت الفعاليات البحرية أهالي وزوار جازان، التي تتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ والبحر من خلال الكثير من الأنشطة التي تقام للمرة الأولى بالمنطقة.

وتتضمن الفعاليات منطقة الألعاب ومواقع الجلسات البحرية وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية، حيث بدأت في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًا، ابتداءً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساءً.

جازان فعالية The beach البحرية مهرجان جازان الشتوي 2020 شاطئ الكورنيش الجنوبي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جازان.. الفعاليات الليلية على شاطئ The beach تخطف الأنظار
سبق

تواصل فعالية The beach البحرية التي انطلقت اليوم ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي 2020 بشاطئ الكورنيش الجنوبي، تكثيف فعالياتها، حيث شهدت توافد مئات الزوار من أهالي منطقة جازان وزوارها للاستمتاع بالفعاليات الليلية.

وجذبت الفعاليات البحرية أهالي وزوار جازان، التي تتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ والبحر من خلال الكثير من الأنشطة التي تقام للمرة الأولى بالمنطقة.

وتتضمن الفعاليات منطقة الألعاب ومواقع الجلسات البحرية وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية، حيث بدأت في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًا، ابتداءً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساءً.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
11:23 PM

جازان.. الفعاليات الليلية على شاطئ The beach تخطف الأنظار

انطلقت ضمن فعاليات المهرجان الشتوي 2020

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فهد كاملي - جازان
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تواصل فعالية The beach البحرية التي انطلقت اليوم ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي 2020 بشاطئ الكورنيش الجنوبي، تكثيف فعالياتها، حيث شهدت توافد مئات الزوار من أهالي منطقة جازان وزوارها للاستمتاع بالفعاليات الليلية.

وجذبت الفعاليات البحرية أهالي وزوار جازان، التي تتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ والبحر من خلال الكثير من الأنشطة التي تقام للمرة الأولى بالمنطقة.

وتتضمن الفعاليات منطقة الألعاب ومواقع الجلسات البحرية وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية، حيث بدأت في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًا، ابتداءً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساءً.

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