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"خوجة" كاتب عناوين "البلاد" قبل 60 عاماً يزور معرض كتاب جدة

كان خطاطاً للعملة السعودية في عهد الملك فيصل

زار خطاط العملة السعودية في عهد جلالة الملك فيصل طيب الله ثراه، وخطاط عناوين صحيفة البلاد قبل حوالي 60 سنة، عبدالرزاق خوجة، البالغ من العمر تسعة وثمانين عاماً، اليوم، معرض الكتاب الدولي الخامس بجدة.

وتجول "خوجة" في أروقة المعرض وأجنحته وسط حفاوة كبيرة من الجميع، وعندما وصل لجناح جريدة البلاد توقف أمام الصفحات المعلقة في براويز، والتي تحمل كلمات وعناوين كتبها بيده وهو في ريعان شبابه، حيث خنقته العبرة وهو يتذكر زملاء في الصحافة كانوا معه في ذلك الزمان، لكنهم رحلوا عن هذه الدنيا.

وأشاد بمعرض الكتاب وبتنظيمه وفعالياته، وطالب الشباب بالاهتمام بالقراءة، مشيراً إلى أنها النور الذي ينير طريقهم نحو الفلاح في حياتهم، معرباً عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمعرض الكتاب على جهودهم الواضحة، وعلى حسن الاستقبال الذي قوبل به.

عبدالرزاق خوجة معرض الكتاب الدولي الخامس بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خوجة" كاتب عناوين "البلاد" قبل 60 عاماً يزور معرض كتاب جدة
سبق

زار خطاط العملة السعودية في عهد جلالة الملك فيصل طيب الله ثراه، وخطاط عناوين صحيفة البلاد قبل حوالي 60 سنة، عبدالرزاق خوجة، البالغ من العمر تسعة وثمانين عاماً، اليوم، معرض الكتاب الدولي الخامس بجدة.

وتجول "خوجة" في أروقة المعرض وأجنحته وسط حفاوة كبيرة من الجميع، وعندما وصل لجناح جريدة البلاد توقف أمام الصفحات المعلقة في براويز، والتي تحمل كلمات وعناوين كتبها بيده وهو في ريعان شبابه، حيث خنقته العبرة وهو يتذكر زملاء في الصحافة كانوا معه في ذلك الزمان، لكنهم رحلوا عن هذه الدنيا.

وأشاد بمعرض الكتاب وبتنظيمه وفعالياته، وطالب الشباب بالاهتمام بالقراءة، مشيراً إلى أنها النور الذي ينير طريقهم نحو الفلاح في حياتهم، معرباً عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمعرض الكتاب على جهودهم الواضحة، وعلى حسن الاستقبال الذي قوبل به.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
07:30 PM

"خوجة" كاتب عناوين "البلاد" قبل 60 عاماً يزور معرض كتاب جدة

كان خطاطاً للعملة السعودية في عهد الملك فيصل

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عبدالله الراجحي - جدة
2
3,791

زار خطاط العملة السعودية في عهد جلالة الملك فيصل طيب الله ثراه، وخطاط عناوين صحيفة البلاد قبل حوالي 60 سنة، عبدالرزاق خوجة، البالغ من العمر تسعة وثمانين عاماً، اليوم، معرض الكتاب الدولي الخامس بجدة.

وتجول "خوجة" في أروقة المعرض وأجنحته وسط حفاوة كبيرة من الجميع، وعندما وصل لجناح جريدة البلاد توقف أمام الصفحات المعلقة في براويز، والتي تحمل كلمات وعناوين كتبها بيده وهو في ريعان شبابه، حيث خنقته العبرة وهو يتذكر زملاء في الصحافة كانوا معه في ذلك الزمان، لكنهم رحلوا عن هذه الدنيا.

وأشاد بمعرض الكتاب وبتنظيمه وفعالياته، وطالب الشباب بالاهتمام بالقراءة، مشيراً إلى أنها النور الذي ينير طريقهم نحو الفلاح في حياتهم، معرباً عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمعرض الكتاب على جهودهم الواضحة، وعلى حسن الاستقبال الذي قوبل به.

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