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تقنية ثورية من جوجل تحولك إلى "نجم سينمائي"

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن تقنية جديدة ثورية، يمكنها أن تحول أي شخص إلى "نجم سينمائي".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن جوجل أضافت أداة جديدة لتطبيق "جوجل فوتوز" (جوجل للصور) الخاص بها، والتي يطلق عليها "الصور السينمائية".

وتمنح تلك الأداة الجديدة أي شخص إمكانية إنشاء تأثير ثلاثي الأبعاد على صوره ولقطاته، بحيث يبدو وكأنه نجم سينمائي يخرج من أحد الأفلام ثلاثية الأبعاد.

ومن المتوقع أن تعمل تلك الأداة في قسم الذكريات للتطبيق، التي يمكن استخدامها أيضًا للدمج بين أكثر من صورة من الذكريات أو الصور الحديثة.

وتستخدم أداة جوجل الجديدة تقنيات التعلم الآلي للتنبؤ بعمق الصوة، وإنتاج تمثيل ثلاثي الأبعاد مناسب للمشهد، حتى لو كانت الصورة الأصلية لا تتضمن معلومات عن عمق اللقطة أو الكاميرا المستخدمة بها، لتبدو الصورة وكأنها ملتقطة للتو من مشهد سينمائي.

وتستفاد تلك الأداة من تقنيات الذكاء الصناعي، بحيث تضيف ألوانًا مماثلة للصورة الأصلية، وتقدم تخطيطات أكثر ثراء وتفاصيل أكثر دقة.

شركة جوجل الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تقنية ثورية من جوجل تحولك إلى "نجم سينمائي"
سبق

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن تقنية جديدة ثورية، يمكنها أن تحول أي شخص إلى "نجم سينمائي".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن جوجل أضافت أداة جديدة لتطبيق "جوجل فوتوز" (جوجل للصور) الخاص بها، والتي يطلق عليها "الصور السينمائية".

وتمنح تلك الأداة الجديدة أي شخص إمكانية إنشاء تأثير ثلاثي الأبعاد على صوره ولقطاته، بحيث يبدو وكأنه نجم سينمائي يخرج من أحد الأفلام ثلاثية الأبعاد.

ومن المتوقع أن تعمل تلك الأداة في قسم الذكريات للتطبيق، التي يمكن استخدامها أيضًا للدمج بين أكثر من صورة من الذكريات أو الصور الحديثة.

وتستخدم أداة جوجل الجديدة تقنيات التعلم الآلي للتنبؤ بعمق الصوة، وإنتاج تمثيل ثلاثي الأبعاد مناسب للمشهد، حتى لو كانت الصورة الأصلية لا تتضمن معلومات عن عمق اللقطة أو الكاميرا المستخدمة بها، لتبدو الصورة وكأنها ملتقطة للتو من مشهد سينمائي.

وتستفاد تلك الأداة من تقنيات الذكاء الصناعي، بحيث تضيف ألوانًا مماثلة للصورة الأصلية، وتقدم تخطيطات أكثر ثراء وتفاصيل أكثر دقة.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
06:19 PM

تقنية ثورية من جوجل تحولك إلى "نجم سينمائي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن تقنية جديدة ثورية، يمكنها أن تحول أي شخص إلى "نجم سينمائي".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن جوجل أضافت أداة جديدة لتطبيق "جوجل فوتوز" (جوجل للصور) الخاص بها، والتي يطلق عليها "الصور السينمائية".

وتمنح تلك الأداة الجديدة أي شخص إمكانية إنشاء تأثير ثلاثي الأبعاد على صوره ولقطاته، بحيث يبدو وكأنه نجم سينمائي يخرج من أحد الأفلام ثلاثية الأبعاد.

ومن المتوقع أن تعمل تلك الأداة في قسم الذكريات للتطبيق، التي يمكن استخدامها أيضًا للدمج بين أكثر من صورة من الذكريات أو الصور الحديثة.

وتستخدم أداة جوجل الجديدة تقنيات التعلم الآلي للتنبؤ بعمق الصوة، وإنتاج تمثيل ثلاثي الأبعاد مناسب للمشهد، حتى لو كانت الصورة الأصلية لا تتضمن معلومات عن عمق اللقطة أو الكاميرا المستخدمة بها، لتبدو الصورة وكأنها ملتقطة للتو من مشهد سينمائي.

وتستفاد تلك الأداة من تقنيات الذكاء الصناعي، بحيث تضيف ألوانًا مماثلة للصورة الأصلية، وتقدم تخطيطات أكثر ثراء وتفاصيل أكثر دقة.

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