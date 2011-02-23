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شاهد.. هطولات على حفر الباطن و"المدني" يرسل تحذيراته

سماء ملبدة بالغيوم.. والبعد عن مجاري السيول أحد التعليمات

هطلت، مساء أمس، أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

بدورها، أهابت مديرية الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة؛ لا سمح الله.

أمطار محافظة حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. هطولات على حفر الباطن و"المدني" يرسل تحذيراته
سبق

هطلت، مساء أمس، أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

بدورها، أهابت مديرية الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة؛ لا سمح الله.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
12:12 PM

شاهد.. هطولات على حفر الباطن و"المدني" يرسل تحذيراته

سماء ملبدة بالغيوم.. والبعد عن مجاري السيول أحد التعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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هطلت، مساء أمس، أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

بدورها، أهابت مديرية الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة؛ لا سمح الله.

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