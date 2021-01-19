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الجزائر تسجل 249 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

إجمالي الوفيات بلغ 2843 شخصاً والإصابات 70933 حالةً

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 104341 إصابةً.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 2843 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 186 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 70933 حالةً.

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الجزائر تسجل 249 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة
سبق

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 104341 إصابةً.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 2843 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 186 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 70933 حالةً.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
11:38 PM

الجزائر تسجل 249 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

إجمالي الوفيات بلغ 2843 شخصاً والإصابات 70933 حالةً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 104341 إصابةً.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 2843 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 186 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 70933 حالةً.

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