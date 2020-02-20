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مايكروسوفت تدمج أوفيس في تطبيق واحد على أندرويد

لا يعمل حاليًا في الوضع الأفقي ولا يدعم اللوحية والكروم بوك

من المعروف أن شركة مايكروسوفت تمتلك عددًا من التطبيقات المنفصلة لحزمة الأوفيس؛ بما في ذلك تطبيق وورد وباور بوينت وإكسيل وأكسس؛ إلا أن الشركة كشفت بداية 2019 أنها تختبر تطبيق أوفيس جديد يحمل كل هذه التطبيقات في واجهة واحدة، وبحلول نوفمبر من نفس العام، أتاحت الشركة نسخة المعاينة العامة، والآن أصبح التطبيق متاحًا وبشكل رسمي على متجر جوجل بلاي.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكي؛ فإن هذه الخطوة من مايكروسوفت تُقلل من انزعاج المستخدمين من كثرة التطبيقات؛ حيث سيتيح هذا التطبيق للمستخدمين تدوين الملاحظات بسهولة وبسرعة مع دعم المزامنة مع تطبيق Sticky Notes في ويندوز 10؛ فضلًا عن مسح للنص في الصور؛ بما في ذلك جداول البيانات، وكذلك قراءة وتوقيع ملفات الـPDF.

لكن في نفس الوقت؛ فإن التطبيق لا يعمل حاليًّا في الوضع الأفقي، ولا يدعم الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكروم بوك، فيما لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول ما إذا كانت ستدعم الأجهزة اللوحية قريبًا أم لا، كذلك إطلاق التطبيق على iOS، وما إذا كان سيتم إيقاف تطبيقات أوفيس المنفصلة.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية، فيمكن الآن لمستخدمي أندرويد تجربة تطبيق "Office" الجديد؛ وذلك من خلال تحميل التطبيق من صفحته على متجر جوجل بلاي.

مايكروسوفت أوفيس أندرويد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مايكروسوفت تدمج أوفيس في تطبيق واحد على أندرويد
سبق

من المعروف أن شركة مايكروسوفت تمتلك عددًا من التطبيقات المنفصلة لحزمة الأوفيس؛ بما في ذلك تطبيق وورد وباور بوينت وإكسيل وأكسس؛ إلا أن الشركة كشفت بداية 2019 أنها تختبر تطبيق أوفيس جديد يحمل كل هذه التطبيقات في واجهة واحدة، وبحلول نوفمبر من نفس العام، أتاحت الشركة نسخة المعاينة العامة، والآن أصبح التطبيق متاحًا وبشكل رسمي على متجر جوجل بلاي.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكي؛ فإن هذه الخطوة من مايكروسوفت تُقلل من انزعاج المستخدمين من كثرة التطبيقات؛ حيث سيتيح هذا التطبيق للمستخدمين تدوين الملاحظات بسهولة وبسرعة مع دعم المزامنة مع تطبيق Sticky Notes في ويندوز 10؛ فضلًا عن مسح للنص في الصور؛ بما في ذلك جداول البيانات، وكذلك قراءة وتوقيع ملفات الـPDF.

لكن في نفس الوقت؛ فإن التطبيق لا يعمل حاليًّا في الوضع الأفقي، ولا يدعم الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكروم بوك، فيما لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول ما إذا كانت ستدعم الأجهزة اللوحية قريبًا أم لا، كذلك إطلاق التطبيق على iOS، وما إذا كان سيتم إيقاف تطبيقات أوفيس المنفصلة.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية، فيمكن الآن لمستخدمي أندرويد تجربة تطبيق "Office" الجديد؛ وذلك من خلال تحميل التطبيق من صفحته على متجر جوجل بلاي.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
09:09 AM

مايكروسوفت تدمج أوفيس في تطبيق واحد على أندرويد

لا يعمل حاليًا في الوضع الأفقي ولا يدعم اللوحية والكروم بوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من المعروف أن شركة مايكروسوفت تمتلك عددًا من التطبيقات المنفصلة لحزمة الأوفيس؛ بما في ذلك تطبيق وورد وباور بوينت وإكسيل وأكسس؛ إلا أن الشركة كشفت بداية 2019 أنها تختبر تطبيق أوفيس جديد يحمل كل هذه التطبيقات في واجهة واحدة، وبحلول نوفمبر من نفس العام، أتاحت الشركة نسخة المعاينة العامة، والآن أصبح التطبيق متاحًا وبشكل رسمي على متجر جوجل بلاي.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكي؛ فإن هذه الخطوة من مايكروسوفت تُقلل من انزعاج المستخدمين من كثرة التطبيقات؛ حيث سيتيح هذا التطبيق للمستخدمين تدوين الملاحظات بسهولة وبسرعة مع دعم المزامنة مع تطبيق Sticky Notes في ويندوز 10؛ فضلًا عن مسح للنص في الصور؛ بما في ذلك جداول البيانات، وكذلك قراءة وتوقيع ملفات الـPDF.

لكن في نفس الوقت؛ فإن التطبيق لا يعمل حاليًّا في الوضع الأفقي، ولا يدعم الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكروم بوك، فيما لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول ما إذا كانت ستدعم الأجهزة اللوحية قريبًا أم لا، كذلك إطلاق التطبيق على iOS، وما إذا كان سيتم إيقاف تطبيقات أوفيس المنفصلة.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية، فيمكن الآن لمستخدمي أندرويد تجربة تطبيق "Office" الجديد؛ وذلك من خلال تحميل التطبيق من صفحته على متجر جوجل بلاي.

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